ट्रंप की टैरिफ सुनामी: क्या भारत को लगेगा झटका, या कोई अच्छी खबर है?

ट्रंप सरकार ने भारत पर कई टैरिफ लगा दिए हैं। मूल दर से लेकर जुर्माना और दवाओं-सेमीकंडक्टर्स पर अतिरिक्त शुल्क तक। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत का निर्यात घटेगा, आर्थिक विकास धीमा होगा, नौकरियां प्रभावित होंगी और निवेशकों का मनोबल गिरेगा। 2025-26 के विकास के अनुमान पहले ही कम कर दिए गए हैं।

क्या सब बुरा ही है? नहीं परेशानी के बादल हैं, लेकिन आशा की किरणें भी। भारत के पास कुछ फायदे और नए अवसर हैं जो नुकसान को कम कर सकते हैं।

निर्यात रणनीति का बदलाव 2024-25 में भारत का 20% सामान सिर्फ अमेरिका को निर्यात हुआ। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत के अगले तीन बड़े ग्राहकों से ज्यादा खरीदता है। ट्रंप के कदमों ने भारत को झकझोर दिया है। अब सरकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे नए बाजारों पर ध्यान दे रही है।

नए बाजारों की संभावना पिछले आठ सालों के आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में भारतीय निर्यात पहले से मजबूत है। आसियान और खाड़ी देशों में निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और CIS देशों (रूस को छोड़कर) में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि अभी छोटे स्तर पर। ये वो क्षेत्र हैं जहां भारत के सामान की मांग बढ़ने की भारी संभावना है।

दोस्त देशों से निवेश अमेरिका अब भारत में कम पैसा लगा रहा है। इसलिए भारत "दोस्त देशों" (जैसे वियतनाम, UAE) से निवेश बढ़ा रहा है। इनसे बना सामान भारत में बिकेगा या अमेरिका छोड़कर अन्य देशों को भेजा जाएगा।

उदाहरण: वियतनाम की विनफास्ट कंपनी ने तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री लगाई है, जो भारत और निर्यात दोनों के लिए काम करेगी। इसी तरह, भारत और UAE की शिपयार्ड कंपनियां मिलकर यहां विश्वस्तरीय जहाज मरम्मत केंद्र बना रही हैं। भारत अब खुद को "दक्षिण एशिया और अफ्रीका के लिए निर्यात हब" के रूप में पेश कर रहा है।

आरबीआई की ब्याज दरों में राहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरें कम कर दी हैं। इससे महंगाई नियंत्रण में है, बाजार में पैसा उपलब्ध है और कर्ज लेना सस्ता हुआ है। यह सुविधाजनक हालात घरेलू खपत को बढ़ाकर निर्यात में गिरावट के झटके को कम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीयों से स्थानीय सामान खरीदने का आग्रह किया है। सस्ता कर्ज इसका एक तरीका है।

सरकार के पास है बचत का पैसा भारत सरकार ने खर्चे पर काबू रखा है, इसलिए उसके पास "फंड" का भंडार है। यह दो कारणों से जरूरी है…

1. बाजार सरकारी कर्ज पर नजर रखते हैं। अमेरिका में कर्ज बढ़ने और ट्रंप की नीतियों से उसकी अर्थव्यवस्था पर डर है, जबकि भारत को बाजार का भरोसा मिला है।