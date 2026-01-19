ट्रंप की टैरिफ धमकी और कमजोर नतीजों से शेयर मार्केट टूटा, निवेशकों को 2 लाख करोड़ का झटका

संक्षेप: Stock Market Updates: सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लगभग एक प्रतिशत गिरकर अपने दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों ने अपने तिमाही नतीजों के बाद बाजार को सबसे ज्यादा नीचे खींचा।

Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट ने सोमवार, 19 जनवरी को कमजोर वैश्विक संकेतों और मुनाफावसूली के दबाव में भारी बिकवाली देखी। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लगभग एक प्रतिशत गिरकर अपने दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों ने अपने तिमाही नतीजों के बाद बाजार को सबसे ज्यादा नीचे खींचा।

बाजार का हाल सेंसेक्स लगभग 700 अंक (0.80%) गिरकर 82,898.31 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 0.80% की गिरावट के साथ 25,494.35 पर पहुंच गया। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक भी एक प्रतिशत तक लुढ़के। निवेशकों के हाथ से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई, क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र के लगभग 468 लाख करोड़ से गिरकर 466 लाख करोड़ से नीचे आ गया।

बाजार गिरावट के प्रमुख कारण 1. ट्रंप के टैरिफ की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के आठ देशों पर 1 फरवरी से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर 1 जून से 25% टैरिफ लगेगा, जो तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की खरीद को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। यूरोपीय नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की बातचीत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

2. निराशाजनक तिमाही नतीजे भारतीय कंपनियों के तिमाही नतीजे अब तक मिले-जुले रहे हैं। आईटी और बैंकिंग जैसे बड़े क्षेत्रों के नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और केवल मामूली सुधार दिखा है। यह बाजार के मनोबल को बढ़ाने में विफल रहा है, खासकर अमेरिकी टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव के दबाव के बीच।

3. FII की लगातार बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। FIIs ने जनवरी में अब तक कैश सेगमेंट में ₹22,000 करोड़ से ज्यादा के भारतीय शेयर बेचे हैं। FIIs पिछले साल जुलाई से भारतीय शेयर बेच रहे हैं।

4. यूनियन बजट 2026 से पहले सतर्कता