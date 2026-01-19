Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़trump s tariff threats and weak earnings reports caused the stock market to crash resulting in a loss of rs 2 lakh crore
ट्रंप की टैरिफ धमकी और कमजोर नतीजों से शेयर मार्केट टूटा, निवेशकों को 2 लाख करोड़ का झटका

ट्रंप की टैरिफ धमकी और कमजोर नतीजों से शेयर मार्केट टूटा, निवेशकों को 2 लाख करोड़ का झटका

संक्षेप:

Stock Market Updates: सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लगभग एक प्रतिशत गिरकर अपने दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों ने अपने तिमाही नतीजों के बाद बाजार को सबसे ज्यादा नीचे खींचा।

Jan 19, 2026 12:03 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट ने सोमवार, 19 जनवरी को कमजोर वैश्विक संकेतों और मुनाफावसूली के दबाव में भारी बिकवाली देखी। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लगभग एक प्रतिशत गिरकर अपने दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों ने अपने तिमाही नतीजों के बाद बाजार को सबसे ज्यादा नीचे खींचा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बाजार का हाल

सेंसेक्स लगभग 700 अंक (0.80%) गिरकर 82,898.31 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 0.80% की गिरावट के साथ 25,494.35 पर पहुंच गया। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक भी एक प्रतिशत तक लुढ़के। निवेशकों के हाथ से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई, क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र के लगभग 468 लाख करोड़ से गिरकर 466 लाख करोड़ से नीचे आ गया।

बाजार गिरावट के प्रमुख कारण

1. ट्रंप के टैरिफ की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के आठ देशों पर 1 फरवरी से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर 1 जून से 25% टैरिफ लगेगा, जो तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की खरीद को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। यूरोपीय नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की बातचीत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

2. निराशाजनक तिमाही नतीजे

भारतीय कंपनियों के तिमाही नतीजे अब तक मिले-जुले रहे हैं। आईटी और बैंकिंग जैसे बड़े क्षेत्रों के नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और केवल मामूली सुधार दिखा है। यह बाजार के मनोबल को बढ़ाने में विफल रहा है, खासकर अमेरिकी टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव के दबाव के बीच।

3. FII की लगातार बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। FIIs ने जनवरी में अब तक कैश सेगमेंट में ₹22,000 करोड़ से ज्यादा के भारतीय शेयर बेचे हैं। FIIs पिछले साल जुलाई से भारतीय शेयर बेच रहे हैं।

4. यूनियन बजट 2026 से पहले सतर्कता

यूनियन बजट 2026 से पहले की सतर्कता भी बाजार में गिरावट का एक कारण बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार विकास और बजट घाटा कम करने के बीच संतुलन बनाए रखने की संभावना है, लेकिन इस अटकलबाजी से निवेशक सावधान हैं कि वित्तीय समेकन पर अत्यधिक जोर देने से सरकारी पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) कम हो सकता है, जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Crash Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।