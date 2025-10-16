Hindustan Hindi News
भारत पर ट्रंप टैरिफ का वार हुआ बेकार, निर्यात में उछाल, रूस से कच्चे तेल की खरीदारी जारी

संक्षेप: सितंबर में भारत का निर्यात 6.74% बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया है, जबकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। इस बीच, भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी भी जारी रखी है।

Thu, 16 Oct 2025 05:27 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
सितंबर में भारत से वस्तुओं का निर्यात 6.74 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डॉलर रहा, जो बीते वर्ष की समान अवधि में 34.08 अरब डॉलर रहा था। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत सितंबर में रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा।

बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते महीने सामान आयात 16.67 प्रतिशत बढ़कर 68.53 अरब डॉलर रहा। ऐसे में व्यापार घाटा 32.15 अरब डॉलर रहा। सोना, चांदी, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में वृद्धि के कारण आयात बढ़ा है।

सेवा और वस्तु क्षेत्र को जोड़कर देखा जाए तो बीते महीने भारत का कुल निर्यात 67.20 अरब डॉलर का रहा है। जबकि आयात 83.82 अरब डालर का कहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत ने निर्यात में मजबूती दिखाई है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह वर्ष वैश्विक आपूर्ति शृंखला और बाजार पहुंच में उतार-चढ़ाव के कारण व्यापार के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में कुल निर्यात पिछले वर्ष से 18 अरब डॉलर अधिक रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर में निर्यात 3.02 प्रतिशत बढ़कर 220.12 अरब डॉलर रहा। जबकिआयात 4.53 प्रतिशत बढ़कर 375.11 अरब डॉलर रहा। इससे पता चलता है कि तमाम चुनौतियों के बीच भारत का निर्यात क्षेत्र बढ़ रहा है।

निर्यात में अमेरिका और आयात में चीन अव्वल

पहली छमाही में निर्यात के लिहाज से अमेरिका और आयात के मामले में चीन अव्वल रहा है। इस अवधि में भारत ने अमेरिका को 45.82 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जो वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 40.42 बिलियन डॉलर का रहा था। वहीं, भारत ने चीन से बीते छह महीने में 62.89 बिलियन अमेरिका डॉलर का आयात किया, जो बीते वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 56.63 बिलियन डॉलर का रहा था।

अमेरिका के साथ समझौता वार्ता जारी

वाणिज्य सचिव ने कहा कि अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष लगातार बात कर रहे हैं। अभी भारत की एक टीम अमेरिका में है, जो समझौते पर वार्ता कर रही है। दोनों देशों के बीच चर्चाएं सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं।

अमेरिका में शटडाउन के चलते व्यापार समझौता से जुड़े कई अहम बैठक अभी तक संभव नहीं है। उधर, सूत्रों का कहना है कि भारत ने अमेरिका से तेल और गैस के आयात को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे व्यापार अधिशेष को संतुलित करने के साथ ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण सुनिश्चित होगा। साथ ही, भारत अमेरिका से नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी भी आयात करने पर विचार कर रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को गति मिल सके।

भारत ने सितंबर में रूस से 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता भारत ने सितंबर में रूस से कच्चा तेल खरीदने में 2.5 अरब यूरो खर्च किए, जो अगस्त की तुलना में 14 प्रतिशत कम है। यह जानकारी एक यूरोपीय शोध संस्थान ने दी।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत सितंबर में रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। उससे अधिक 5.5 अरब यूरो की खरीद चीन ने की। भारत की रूस से कुल खरीद में कच्चा तेल 77 प्रतिशत (2.5 अरब यूरो), कोयला 13 प्रतिशत (45.2 करोड़ यूरो) और तेल उत्पाद 10 प्रतिशत (34.4 करोड़ यूरो) रहा।

