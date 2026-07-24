ट्रंप का आज से नया टैरिफ लागू, भारत पर तो लगाया ही, पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा

अमेरिका ने अपने अधिकांश प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स से होने वाले आयात पर 10% से 12.5% के बीच टैरिफ वसूलने का फैसला किया है। उन्होंने भारत पर तो ट्रैफिक लगाया ही है। ईरान के साथ समझौता कराने में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। ये नए शुल्क शुक्रवार को न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 12:01 बजे से प्रभावी होंगे। हालांकि, इस समय से पहले जो सामान जहाजों पर लाद दिए गए हैं, उन पर ये शुल्क लागू नहीं होंगे।

60 अर्थव्यवस्थाओं पर आरोप नए टैरिफ उस जांच के बाद लगाए गए हैं, जिसमें करीब 60 अर्थव्यवस्थाओं पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी सप्लाई चेन में जबरन श्रम को रोकने में विफल रहे, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हुआ। ऐसे 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स, जिन्हें जबरन श्रम पर रोक लगाने वाला माना गया है, उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। इनमें मेक्सिको, ब्रिटेन, कनाडा, पाकिस्तान, बंग्लादेश और भारत शामिल हैं। इस कदम का मकसद दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यापार में गड़बड़ी पैदा करने वाले तौर-तरीकों से निपटना है।

किन पर लगा 12.5 प्रतिशत टैरिफ यूरोपीय संघ और ताइवान से आने वाले सामान पर शुल्क 10% से अधिक नहीं होगा, जबकि जापान, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया के उत्पादों पर कम से कम 12.5% टैरिफ लगेगा। यह उन ट्रेड डिल्स के अनुरूप है, जो इन देशों ने अमेरिका के साथ किए हैं। दर्जनों अन्य देशों के उत्पादों पर 12.5% शुल्क लगेगा, जिसमें कुछ अन्य शुल्क भी जोड़े जा सकते हैं।

बता दें इससे पहले उनके लगाए गए शुल्कों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उस झटके के बाद उन्होंने 10% का वैश्विक आयात कर लगाया था, जो शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। नए शुल्कों का समय इस तरह रखा गया है कि दोनों के बीच कोई अंतराल न आए।

भारत को थोड़ी सी राहत ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने ही इस कदम का संकेत दे दिया था जब उसने अपनी जबरन श्रम जांच का नतीजा जारी किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मूल प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें भारत पर मूल रूप से लगने वाले 12.5% शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है।

किन वस्तुओं को मिली टैरिफ से छूट फ्यूल, खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर्स जैसे आयात नए टैरिफ से मुक्त रहेंगे, साथ ही ऑटोमोबाइल, मेटल्स और दवाइयां जैसे उत्पाद भी छूट में होंगे, जो अलग-अलग उद्योग-विशिष्ट शुल्कों के दायरे में आते हैं। मेक्सिको और कनाडा के साथ उत्तरी अमेरिकी व्यापार समझौते के तहत आने वाले सामान को भी बाहर रखा गया है।

'और भी बहुत कुछ आने वाला है' व्यापार विशेषज्ञ ब्लेक हार्डन का मानना है कि ट्रंप ने टैरिफ या मौजूदा स्थिति को बाधित करने का काम अभी खत्म नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत अनिश्चितता है और इस साल टैरिफ के कई अवसर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह से पहले कुछ शांति थी, लेकिन अब और भी बहुत कुछ आने वाला है।

यूएसटीआर ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत जांच के बाद ये नए शुल्क प्रस्तावित किए थे। उस रिपोर्ट में उन देशों के लिए 12.5% शुल्क की सिफारिश की गई थी, जिनके पास जबरन मजदूरी कराने से बने आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून नहीं हैं, जबकि 10% शुल्क उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुझाया गया था जिनके पास ऐसे प्रतिबंध हैं लेकिन वे उन्हें पर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं या ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत और नॉर्वे जैसे देशों ने इन आरोपों का खंडन किया है। कनाडा में जून में पेश किए गए एक विधेयक को सीमा पर जबरन श्रम से जुड़े सामान की पहचान करने, रोकने और प्रतिबंधित करने की सरकार की क्षमता को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही कनाडा में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए निश्चितता और पारदर्शिता प्रदान की गई है।

100 साल जबरन श्रम पर इंपोर्ट बैन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका में लगभग एक सदी से जबरन श्रम पर आयात प्रतिबंध है और वह इसे सख्ती से लागू करता है। अब समय आ गया है कि उनके व्यापारिक साझेदार भी ऐसा ही करें।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने इस धारणा को खारिज किया कि ट्रंप ये नए टैरिफ केवल पहले के खारिज किए गए शुल्कों के विकल्प के रूप में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करेंगे और किसी अदालती फैसले को अपनी व्यापार नीति को कमजोर नहीं करने देंगे।

अधिकारी ने संकेत दिया कि प्रशासन किसी भी स्थिति में जबरन श्रम वाले टैरिफ लगाने की योजना बना रहा था और अब उन्हें अमेरिकी कारोबारियों के लिए परेशानी से बचने के लिए लागू किया जा रहा है।