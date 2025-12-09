ट्रंप की नई नीति: H200 चिप्स की बिक्री में 25% टैरिफ, चीन के लिए अमेरिकी रणनीति में बदलाव

संक्षेप: Trump New Policy: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का Nvidia के H200 AI चिप्स को चीन में बेचने की अनुमति देना, 2022 में कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से अमेरिका की सेमीकंडक्टर निर्यात नीति में एक बड़ा बदलाव है। यह फैसला दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा की रणनीति में परिवर्तन को दर्शाता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का Nvidia के H200 AI चिप्स को चीन में बेचने की अनुमति देना, 2022 में कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से अमेरिका की सेमीकंडक्टर निर्यात नीति में एक बड़ा बदलाव है। यह फैसला दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा की रणनीति में परिवर्तन को दर्शाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

H200 चिप्स की बिक्री क्यों महत्वपूर्ण है इस व्यवस्था के तहत, Nvidia H200 प्रोसेसर चीन को भेज सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सरकार को 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क तब लिया जाएगा, जब ये चिप्स ताइवान से अमेरिकी सुरक्षा जांच के लिए अमेरिका पहुंचेंगे और उसके बाद ही चीन को निर्यात किए जाएंगे।

ट्रंप का मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा, अमेरिकी नौकरियां बनाएगा और अमेरिका को AI में आगे रखेगा। हालांकि, Nvidia के सबसे अपग्रेडेड चिप्स जैसे Blackwell और Rubin इस फैसले में शामिल नहीं हैं।

कड़े प्रतिबंधों से एक समझौता यह नीति 2022 के प्रतिबंधों से भिन्न है, जिनका लक्ष्य चीन को अत्याधुनिक अमेरिकी AI हार्डवेयर से वंचित रखना था। Nvidia और AMD ने भी पहले एक योजना का सुझाव दिया था, जिसमें चीन में चिप बिक्री की 15% आय अमेरिकी सरकार को दी जाती।

दबाव और व्यावहारिकता का संतुलन ब्लूमबर्ग के अनुसार, यह फैसला राजनीतिक और रणनीतिक दोनों दबावों को दर्शाता है। Nvidia ने चीन के $50 बिलियन के बाजार में पहुंच की मांग की थी, जबकि अमेरिकी विधायकों ने सुरक्षा और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।

पुराने नियमों के तहत Nvidia को अपनी उच्च प्रदर्शन वाली चिप्स चीन में बेचने से रोका गया था, जिस कारण उन्होंने कम क्षमतावाले H20 चिप्स बनाए, लेकिन चीन ने घरेलू कंपनियों को इन चिप्स से दूर रहने का आदेश दिया।

अमेरिका में राजनीतिक माहौल ट्रंप का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका में यह बहस चल रही है कि चीन को अत्याधुनिक तकनीक कितनी खुलकर दी जानी चाहिए। कुछ सांसद, जैसे कि एलिजाबेथ वॉरेन, इसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे चीन की तकनीकी और सैन्य ताकत बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर, SAFE Act जैसे प्रस्ताव हैं जो सेमीकंडक्टर निर्यात नियंत्रण को और सख्त कर सकते हैं।