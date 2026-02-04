ट्रंप के ऐलान से अडानी-अंबानी पर दौलत की बारिश, अरबपतियों में बढ़ा रुतबा

संक्षेप: Bloomberg Billionare List: दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। मंगलवार को कमाई के मामले में अडानी अंबानी पर भारी पड़े। जेफ बजोस का रुतबा थोड़ा कम हुआ तो वॉरेन बफेट और स्टीव बाल्मर टॉप-10 से ही बाहर हो गए।

Bloomberg Billionare List: दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। मंगलवार को कमाई के मामले में अडानी अंबानी पर भारी पड़े। जेफ बजोस का रुतबा थोड़ा कम हुआ तो वॉरेन बफेट और स्टीव बाल्मर टॉप-10 से ही बाहर हो गए।

दरअसल ट्रंप के भारत-अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद भारतीय शेयर मार्केट में जो तेजी का तूफान आया, उससे रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर दौलत की खूब बारिश हुई। दोनों का रुतबा दुनिया के अरबपतियों में और बढ़ गया। क्योंकि, मुकेश अंबानी एक बार फिर दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 18वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अडानी भी अब 24वें से 22वें स्थान पर हैं।

एलन मस्क के बाद अडानी-अंबानी टॉप गेनर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा लिस्ट में एलन मस्क मंगलवार के टॉप गेनर रहे। उनकी दौलत में 9.64 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और वह 680 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।

मंगलावर की कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर अडानी हैं और तीसरे पर अंबानी। गौतम अडानी की दौलत में मंगलवार को 8.50 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और उनका नेटवर्थ बढ़कर 83.2 करोड़ पर पहुंच गया। अंबानी के नेटवर्थ में 4.85 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और इनकी दौलत 97.9 अरब डॉलर पर पहुंच गई।

रिलांयस और अडानी ग्रुप के शेयर उछले यूएस-इंडिया डील की खबरों के बाद घरेलू शेयर मार्केट में जबरद्स्त तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए 4,205.27 अंक यानी 5.14 प्रतिशत की छलांग लगाई वहीं निफ्टी ने भी 1,252.80 अंक यानी 4.99 प्रतिशत की तेजी के साथ अपनी पहली चार अंकीय बढ़त दर्ज की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2,073 अंक और निफ्टी 639 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। इससे अडानी ग्रुप के शेयरों में बंपर उछाल दर्ज की गई। रिलायंस के शेयर भी उड़ान भरे। इससे अडानी-अंबानी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई।

दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों का हाल ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत अभी 680 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं। मंगलवार को इन्हें 3.10 अरब डॉलर का झटका लगा। अब इनके पास 290 अरब डॉलर की संपत्ति है।

सर्गी ब्रिन को भी 2.86 अरब डॉलर का झटका लगा है। इनका नेटवर्थ 270 अरब डॉलर पर आ गया है। जेफ बेजोस चौथे स्थान पर हैं। मंगलवार को इनकी दौलत में 3.71 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। इनकी कुल संपत्ति 261 अरब डॉलर है।

मार्क जुकरबर्ग 244 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर हैं तो लैरी एलिसन 207 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर। जुकरबर्ग को 5.03 अरब डॉलर और एलिसन को मंगलवार को 5.37 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा। बर्नार्ड अर्नाल्ट को भी 2.14 अरब डॉलर का झटका लगा है।