फिल्मों पर ट्रंप के 100% टैरिफ से बॉलीवुड से टॉलीवुड तक को झटका लगेगा

Tue, 30 Sep 2025 05:44 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विदेशी फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के ऐलान से हॉलीवुड और वैश्विक फिल्म उद्योग में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे फैसले से भारतीय फिल्म उद्योग बड़ा झटका लग सकता है। इसका सीधा असर भारतीय फिल्मों-बॉलीवुड, टॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों-पर पड़ेगा, जिनका अमेरिका में बड़ा दर्शक वर्ग है।

भारत के प्रोड्यूसर्स गिल्ड के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय मूल के लोग हर साल लगभग 10 करोड़ डॉलर खर्च कर तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम, पंजाबी और बंगाली फिल्मों को देखते हैं। वहां तेलुगू फिल्मों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, फिर हिंदी, तमिल और अन्य भाषाओं की।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से टिकट की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। अभी अमेरिका में औसत टिकट 10-15 डॉलर का है, लेकिन नया टैरिफ जुड़ने पर यह कीमत 20–30 डॉलर तक पहुंच सकती है। यानी आम दर्शकों की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा।

फिल्म कारोबारियों का मानना है कि अमेरिका भारतीय फिल्मों के बॉक्स ऑफिस राजस्व का लगभग 5-7% देता है। अगर वहां टिकट महंगे होंगे तो दर्शक कम होंगे और निर्माताओं की कमाई घट जाएगी। डिजिटल, सैटेलाइट और स्ट्रीमिंग से होने वाली आय पर भी असर पड़ेगा।

हाल के वर्षों में ‘बाहुबली 2’, ‘आरआरआर’, ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी भारतीय फिल्मों ने अमेरिका में 15–22 मिलियन डॉलर की कमाई की है। ऐसे में नया टैक्स इन फिल्मों की कमाई पर बड़ा असर डालेगा।

अमेरिकी निर्माताओं पर भी असर संभव

अमेरिकी फिल्म उद्योग भी इस कदम से चिंतित है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी, तो हॉलीवुड को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि उसकी भी कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है।

वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स जैसे शीर्ष अमेरिकी स्टूडियो, जो भारतीय बाजारों के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं, उन पर भी इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है। ट्रंप के ऐलान के बाद नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

