ट्रंप का नया प्लान, 200% टैरिफ का ऐलान, किसे फायदा और किसे नुकसान?
मुख्य बातें
- Trump Tariff: एक अगस्त से दो साल के लिए अमेरिका में आने वाली जेनरिक दवाओं पर जीरो टैरिफ लागू रहेगा
- इसके बाद, एक साल के लिए 100 प्रतिशत टैरिफ और फिर 200 प्रतिशत टैरिफ वसूला जाएगा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को आयातित जेनरिक दवाओं के लिए एक चरणबद्ध टैरिफ प्लान ऐलान किया। इस योजना के तहत जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को दो साल की राहत दी गई है और उसके बाद भारी टैरिफ लगाने का रास्ता साफ किया गया है। यह कदम अमेरिका में दवा उत्पादन को स्थानांतरित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।
ट्रंप की नई योजना के अनुसार, 1 अगस्त से दो साल के लिए अमेरिका में आने वाली जेनरिक दवाओं पर जीरो टैरिफ लागू रहेगा। इसके बाद एक साल के लिए 100 प्रतिशत और फिर 200 प्रतिशत टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप के इस कदम का मकसद दवा कंपनियों को विदेशी उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका के भीतर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
भारतीय दवा कंपनियों को मिली राहत
इस ताजा ऐलान से भारतीय दवा कंपनियों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि उनकी कुल आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी जेनरिक दवा बाजार से आता है। भारतीय निर्यातकों के लिए दो साल की टैरिफ-फ्री पीरियड अतिरिक्त समय देती है, ताकि वे अपनी सप्लाई चेन और निवेश योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकें।
हालांकि फिलहाल निर्यात पर तत्काल प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन प्रस्तावित 100 प्रतिशत और बाद में 200 प्रतिशत टैरिफ उस स्थिति में जेनरिक दवाओं की अमेरिकी सप्लाई की अर्थव्यवस्था को काफी बदल सकता है, अगर निर्माता वहां मजबूत स्थानीय प्रोडक्शन यूनिट स्थापित नहीं करते हैं।
बता दें भारत अमेरिका को सस्ती जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े सप्लॉयर्स में से एक है, और सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्ला, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा तथा जायडस लाइफसाइंसेज जैसी कंपनियों की वहां दमदार उपस्थिति है।
भारत के लिए अवसर
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ट्रंप प्रशासन दवाओं के सप्लाई चेन को नया रूप देने और विदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता कम करने के प्रयास जारी रखे हुए है। यह कदम प्रशासन की मोस्ट-फेवर्ड-नेशन ड्रग प्राइस निर्धारण नीति का भी पूरक है, जो अमेरिकी दवा कीमतों को अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के करीब लाना चाहती है।
हालांकि, पेटेंट और इनोवेटिव दवाओं पर नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, जेनरिक दवाएं देश में दी जाने वाली 90 प्रतिशत से अधिक दवा प्रिस्क्रिप्शनों का हिस्सा हैं, इसलिए वे अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली के केंद्र में हैं और भारतीय दवा निर्माताओं के लिए एक प्रमुख निर्यात अवसर हैं।
ब्रांडेड दवाओं से अलग रणनीति
यह निर्णय पहले की उन कार्रवाइयों से भी अलग है, जो ब्रांडेड दवाओं को निशाना बनाती थीं। पिछले साल कई बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों ने अमेरिकी सरकार के साथ समझौते किए थे, जिससे अरबों डॉलर के दवा आयात को टैरिफ से सुरक्षा मिली थी। अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने ऐसे उपाय भी पेश किए थे, जिनके तहत ब्रांडेड दवाओं के आयात पर भारी टैरिफ लग सकता था, जब तक कि दवा बनाने वाले सरकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था या घरेलू उत्पादन के लिए सहमत नहीं होते।
इनपुट: एजेंसी
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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