trump may sign executive order approving tiktok deal today टिकटॉक डील को मंजूरी देने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज साइन कर सकते हैं ट्रंप, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़trump may sign executive order approving tiktok deal today

टिकटॉक डील को मंजूरी देने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज साइन कर सकते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक डील को मंजूरी देने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज साइन कर सकते हैं। इस आदेश में, टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियों को उसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करने के लिए हो रहा सौदा, वर्ष 2024 में अमेरिकी संसद द्वारा पारित कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

Drigraj Madheshia रॉयटर्सThu, 25 Sep 2025 06:49 AM
share Share
Follow Us on
टिकटॉक डील को मंजूरी देने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज साइन कर सकते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज यानी बृहस्पतिवार, 25 सितंबर 2025 को एक कार्यकारी आदेश (executive order) पर साइन करने की उम्मीद है। इस आदेश में, टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियों को उसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करने के लिए हो रहा सौदा, वर्ष 2024 में अमेरिकी संसद द्वारा पारित कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सौदे की मुख्य बातें

इस समझौते के तहत, बाइटडांस की नई कंपनी में 20% से कम हिस्सेदारी होगी और टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का नियंत्रण ओरेकल और सिल्वर लेक जैसे अमेरिकी निवेशकों के एक समूह के हाथों में होगा। अमेरिकी उपयोगकर्ताओं का सारा डेटा ओरेकल कंपनी के अमेरिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किया जाएगा।

ट्रंप ने टिकटॉक को 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाए रखने और रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए इस समाधान का समर्थन किया है।

डेडलाइन में विस्तार

कार्यकारी आदेश में सौदे को अंतिम रूप देने के लिए दी गई डेडलाइन को मध्य दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल होगा। इस विस्तार का उद्देश्य सौदे को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय देना है।

यह सौदा 'प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लिकेशन्स एक्ट' नामक कानून की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था।

Tik Tok Business Latest News Donald Trump
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।