टिकटॉक डील को मंजूरी देने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज साइन कर सकते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक डील को मंजूरी देने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज साइन कर सकते हैं। इस आदेश में, टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियों को उसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करने के लिए हो रहा सौदा, वर्ष 2024 में अमेरिकी संसद द्वारा पारित कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज यानी बृहस्पतिवार, 25 सितंबर 2025 को एक कार्यकारी आदेश (executive order) पर साइन करने की उम्मीद है। इस आदेश में, टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियों को उसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करने के लिए हो रहा सौदा, वर्ष 2024 में अमेरिकी संसद द्वारा पारित कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सौदे की मुख्य बातें इस समझौते के तहत, बाइटडांस की नई कंपनी में 20% से कम हिस्सेदारी होगी और टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का नियंत्रण ओरेकल और सिल्वर लेक जैसे अमेरिकी निवेशकों के एक समूह के हाथों में होगा। अमेरिकी उपयोगकर्ताओं का सारा डेटा ओरेकल कंपनी के अमेरिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किया जाएगा।

ट्रंप ने टिकटॉक को 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाए रखने और रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए इस समाधान का समर्थन किया है।

डेडलाइन में विस्तार कार्यकारी आदेश में सौदे को अंतिम रूप देने के लिए दी गई डेडलाइन को मध्य दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल होगा। इस विस्तार का उद्देश्य सौदे को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय देना है।