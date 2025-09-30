Trump impose 100 percent tariffs on movie industries these indian stocks crash today ट्रंप ने लगाया 100% का टैरिफ, इन भारतीय शेयरों को बेचने की लगी होड़, शेयर धड़ाम, Business Hindi News - Hindustan
ट्रंप ने लगाया 100% का टैरिफ, इन भारतीय शेयरों को बेचने की लगी होड़, शेयर धड़ाम

यह गिरावट सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार की गई बड़ी घोषणा के बाद देखने को मिली। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 05:05 PM
Stock Return: मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आईनॉक्स (PVR Inox) और रणबीर कपूर समर्थित प्रोडक्शन हाउस प्राइम फोकस (Prime Focus) के शेयरों में आज मंगलवार को करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार की गई बड़ी घोषणा के बाद देखने को मिली। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा।

क्या होगा असर

बता दें कि ट्रंप के इस फैसले का मतलब यह है कि भारत समेत अन्य देशों की फिल्में अमेरिकी बाजार में और महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी कमाई और डिस्ट्रिब्यूशन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि हॉलीवुड के दबदबे वाले अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर विदेशी फिल्मों की पहले से ही सीमित हिस्सेदारी है और इतने भारी टैरिफ के बाद भारतीय फिल्मों का वहां पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। निवेशकों को डर है कि यह कदम भारतीय प्रोडक्शन हाउस और मल्टीप्लेक्स चेन की अंतरराष्ट्रीय कमाई और सहयोगी प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण रहा कि मंगलवार के सत्र में इन दोनों कंपनियों के शेयर दबाव में आ गए और तेजी से फिसल गए।

क्या है ट्रंप का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर वैश्विक मनोरंजन उद्योग में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर की और लिखा – “हमारा मूवी-मेकिंग बिजनेस अमेरिका से छीन लिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे से टॉफी छीन ली जाती है।” ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फिल्म उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आगे ज़मीन खो रहा है और इसीलिए यह कड़ा कदम उठाया गया है।

