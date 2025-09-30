ट्रंप ने लगाया 100% का टैरिफ, इन भारतीय शेयरों को बेचने की लगी होड़, शेयर धड़ाम

यह गिरावट सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार की गई बड़ी घोषणा के बाद देखने को मिली। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा।

Stock Return: मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आईनॉक्स (PVR Inox) और रणबीर कपूर समर्थित प्रोडक्शन हाउस प्राइम फोकस (Prime Focus) के शेयरों में आज मंगलवार को करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार की गई बड़ी घोषणा के बाद देखने को मिली। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा।

क्या होगा असर बता दें कि ट्रंप के इस फैसले का मतलब यह है कि भारत समेत अन्य देशों की फिल्में अमेरिकी बाजार में और महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी कमाई और डिस्ट्रिब्यूशन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि हॉलीवुड के दबदबे वाले अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर विदेशी फिल्मों की पहले से ही सीमित हिस्सेदारी है और इतने भारी टैरिफ के बाद भारतीय फिल्मों का वहां पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। निवेशकों को डर है कि यह कदम भारतीय प्रोडक्शन हाउस और मल्टीप्लेक्स चेन की अंतरराष्ट्रीय कमाई और सहयोगी प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण रहा कि मंगलवार के सत्र में इन दोनों कंपनियों के शेयर दबाव में आ गए और तेजी से फिसल गए।