Trump impact a pen manufacturing stock to rally 60 percent in 2 sessions ट्रंप ने मजाक में कह दी एक बात और रॉकेट बन गए इस कंपनी के शेयर, 60% उछल गया भाव
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Trump impact a pen manufacturing stock to rally 60 percent in 2 sessions

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना ​​है कि वे बाजारों को बदल सकते हैं। सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के भी। एक पेन निर्माण स्टॉक इसका सबूत बन गया है। कंपनी के शेयर सिर्फ दो कारोबारी दिन में ही 60% तक चढ़ गए।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:23 AM
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना ​​है कि वे बाजारों को बदल सकते हैं। सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के भी। दक्षिण कोरिया में एक पेन निर्माण स्टॉक इसका सबूत बन गया है। ट्रंप की एक साधारण तारीफ भर से दक्षिण कोरिया की एक स्टेशनरी कंपनी के शेयर तूफान बन गए। यह शेयर मोनामी कंपनी (MonAmi Co) के हैं। कंपनी के शेयर सिर्फ दो कारोबारी दिन में ही 60% तक चढ़ गए।

ट्रंप ने क्या कहा है

कोरियाई एक्सचेंजों में लिस्टेड मोनामी कंपनी के शेयरों में बुधवार, 27 अगस्त को 24% तक की उछाल आई, जिससे दो दिनों की बढ़त 60% से अधिक हो गई। मंगलवार को शेयर में 30% की बढ़त दर्ज की गई थी। दरअसल, सोमवार को अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष ली जे म्युंग के साथ पहली आमने-सामने की मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस पेन को देखा। उन्होंने म्युंग से पेन की उत्पत्ति और इसके कंपोनेंट्स के बारे में कई सवाल पूछे और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बैठक से पहले इसे दिखाया। भूरे रंग के इस पेन, जिसके बारे में स्थानीय अखबार डोंगा इल्बो ने बताया कि इसमें मोनामी की निब का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप ने एक वीडियो में कहा, 'यह एक अच्छा पेन है, इसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसकी मोटाई भी बहुत अच्छी है।' मजाक में ट्रंप ने इस पेन को 'ले जाने' की इच्छा भी जताई। म्यांग ने तुरंत ट्रंप को वह पेन भेंट कर दिया और कहा कि "यह उनके जटिल हस्ताक्षर में उपयोगी होगा।"

अचानक ऑर्डर में उछाल

जेनाइल ने अपनी वेबसाइट पर पुष्टि की कि उसने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय के अनुरोध पर यह पेन बनाया है। ऑर्डर बढ़ने के कारण कंपनी ने पेन की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है। जेनाइल ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ली द्वारा इस्तेमाल किया गया पेन बिक्री के लिए नहीं है। शिखर सम्मेलन के दौरान, ली ने अमेरिका के साथ हाल ही में हुए टैरिफ समझौते की शर्तों का पालन करने और उत्तर कोरिया, सामूहिक सुरक्षा और जहाज निर्माण पर ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद यह खबर भी आई कि कोरियन एयर लाइन्स कंपनी बोइंग कंपनी के 100 से अधिक जेट विमानों का ऑर्डर देने की योजना बना रही है।

