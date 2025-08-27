ट्रंप ने मजाक में कह दी एक बात और रॉकेट बन गए इस कंपनी के शेयर, 60% उछल गया भाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना ​​है कि वे बाजारों को बदल सकते हैं। सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के भी। एक पेन निर्माण स्टॉक इसका सबूत बन गया है। कंपनी के शेयर सिर्फ दो कारोबारी दिन में ही 60% तक चढ़ गए।

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना ​​है कि वे बाजारों को बदल सकते हैं। सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के भी। दक्षिण कोरिया में एक पेन निर्माण स्टॉक इसका सबूत बन गया है। ट्रंप की एक साधारण तारीफ भर से दक्षिण कोरिया की एक स्टेशनरी कंपनी के शेयर तूफान बन गए। यह शेयर मोनामी कंपनी (MonAmi Co) के हैं। कंपनी के शेयर सिर्फ दो कारोबारी दिन में ही 60% तक चढ़ गए।

ट्रंप ने क्या कहा है कोरियाई एक्सचेंजों में लिस्टेड मोनामी कंपनी के शेयरों में बुधवार, 27 अगस्त को 24% तक की उछाल आई, जिससे दो दिनों की बढ़त 60% से अधिक हो गई। मंगलवार को शेयर में 30% की बढ़त दर्ज की गई थी। दरअसल, सोमवार को अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष ली जे म्युंग के साथ पहली आमने-सामने की मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस पेन को देखा। उन्होंने म्युंग से पेन की उत्पत्ति और इसके कंपोनेंट्स के बारे में कई सवाल पूछे और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बैठक से पहले इसे दिखाया। भूरे रंग के इस पेन, जिसके बारे में स्थानीय अखबार डोंगा इल्बो ने बताया कि इसमें मोनामी की निब का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप ने एक वीडियो में कहा, 'यह एक अच्छा पेन है, इसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसकी मोटाई भी बहुत अच्छी है।' मजाक में ट्रंप ने इस पेन को 'ले जाने' की इच्छा भी जताई। म्यांग ने तुरंत ट्रंप को वह पेन भेंट कर दिया और कहा कि "यह उनके जटिल हस्ताक्षर में उपयोगी होगा।"