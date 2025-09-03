ट्रंप को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं... इस दिग्गज एनालिस्ट ने दी चेतावनी

वे कहते हैं, पहले मुझे लगता था कि ट्रंप को अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र की कम समझ है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह गलत था। वास्तव में, ट्रंप को इनकी कोई समझ ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ उनके टैरिफ युद्ध से वह '21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी' को खतरे में डाल सकते हैं।

Donald Trump: स्वतंत्र विदेश नीति एनालिस्ट और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एडजंक्ट प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें “अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र (statecraft) की कोई समझ नहीं है।” उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ उनके टैरिफ युद्ध से वह '21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी' को खतरे में डाल सकते हैं। वे कहते हैं, “पहले मुझे लगता था कि ट्रंप को अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र की कम समझ है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह गलत था। वास्तव में, ट्रंप को इनकी कोई समझ ही नहीं है।”

भारत पर टैरिफ पॉलिसी ठीक नहीं प्राइस ने यह भी बताया कि भारत के टैरिफ पॉलिसी ठीक ही है, क्योंकि विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अधिक टैरिफ लागू करने की अनुमति है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कदम भारत को चीन या रूस की ओर धकेल सकते हैं— बिल्कुल वह जज़्बा जो अमेरिकी विदेश नीति टालने की कोशिश कर रही है। प्राइस ने यह भी कहा कि यह सब मिलकर यह संदेश देता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि भारत के पास विकल्प हैं। उन्होंने भारत के नॉन एलाइनमेंट के आउटलुक की ओर भी इशारा किया, जो भारत ने शुरू से अपनाया है।