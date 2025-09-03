Trump has no understanding of economics US analyst says tariffs policy wrong ट्रंप को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं... इस दिग्गज एनालिस्ट ने दी चेतावनी, Business Hindi News - Hindustan
Trump has no understanding of economics US analyst says tariffs policy wrong

ट्रंप को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं... इस दिग्गज एनालिस्ट ने दी चेतावनी

वे कहते हैं, पहले मुझे लगता था कि ट्रंप को अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र की कम समझ है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह गलत था। वास्तव में, ट्रंप को इनकी कोई समझ ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ उनके टैरिफ युद्ध से वह '21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी' को खतरे में डाल सकते हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान Wed, 3 Sep 2025 11:22 AM
Donald Trump: स्वतंत्र विदेश नीति एनालिस्ट और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एडजंक्ट प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें “अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र (statecraft) की कोई समझ नहीं है।” उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ उनके टैरिफ युद्ध से वह '21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी' को खतरे में डाल सकते हैं। वे कहते हैं, “पहले मुझे लगता था कि ट्रंप को अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र की कम समझ है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह गलत था। वास्तव में, ट्रंप को इनकी कोई समझ ही नहीं है।”

भारत पर टैरिफ पॉलिसी ठीक नहीं

प्राइस ने यह भी बताया कि भारत के टैरिफ पॉलिसी ठीक ही है, क्योंकि विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अधिक टैरिफ लागू करने की अनुमति है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कदम भारत को चीन या रूस की ओर धकेल सकते हैं— बिल्कुल वह जज़्बा जो अमेरिकी विदेश नीति टालने की कोशिश कर रही है। प्राइस ने यह भी कहा कि यह सब मिलकर यह संदेश देता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि भारत के पास विकल्प हैं। उन्होंने भारत के नॉन एलाइनमेंट के आउटलुक की ओर भी इशारा किया, जो भारत ने शुरू से अपनाया है।

बता दें कि यह आलोचना ट्रंप द्वारा अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए यह स्वीकार करने के बाद आई है कि अमेरिका "भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है।" प्राइस ने तर्क दिया कि भारत के टैरिफ एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप हैं। रणनीतिक रूप से, प्राइस ने कहा कि यह दृष्टिकोण उल्टा है, जो भारत को रूस और चीन के करीब ले जा रहा है - वही गठबंधन जिसे वाशिंगटन रोकने की कोशिश कर रहा है। प्राइस ने कहा, "मोदी चतुर हैं। मोदी अपने पत्ते खेल रहे हैं। और वह अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि उनके पास एक विकल्प है।" उन्होंने मॉस्को और बीजिंग के साथ भारत के जुड़ाव को स्थायी गठबंधन नहीं, बल्कि एक लाभ के रूप में प्रस्तुत किया।

