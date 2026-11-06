ट्रंप की हार से अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल, एलन मस्क को ₹7.53 लाख करोड़ का झटका, जेनसेन हुआंग टॉप-10 से बाहर
मुख्य बातें
- दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति 79.7 अरब डॉलर कम हुई
- अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में जिम वॉल्टन की एंट्री हो गई है
- उन्होंने हुआंग की जगह ली है
- वाल्टन का नेटवर्थ 155 अरब डॉलर है
अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की हार और डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी चुनावी जीत का असर अरबपतियों की दौलत पर देखने को मिल रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स लिस्ट में उथल-पुथल है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति 79.7 अरब डॉलर (करीब 7.53 लाख करोड़ रुपये) और ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन की संपत्ति 10.1 अरब डॉलर (करीब 95,400 करोड़ रुपये) घट गई।
गुरुवार को एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग की संपत्ति में 15.1 अरब डॉलर (करीब 1.43 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट आई। इसके बाद उनकी कुल संपत्ति 150.9 अरब डॉलर रह गई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। वह नौवें स्थान से खिसककर 13वें स्थान पर पहुंच गए। अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में जिम वॉल्टन की एंट्री हो गई है। उन्होंने हुआंग की जगह ली है। वाल्टन का नेटवर्थ 155 अरब डॉलर है।
800 अरब डॉलर से भी कम हुई मस्क की दौलत
इसी साल दुनिया के पहले खरबपति बने एलन मस्क की दौलत अब 800 अरब डॉलर से भी कम हो गई है। इस समय मस्क का नेटवर्थ 785 अरब डॉलर है। एलन मस्क की दौलत का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों से आता है।
डेटा सेंटर पर सख्ती की आशंका से गिरे शेयर
बाजार में गिरावट की बड़ी वजह यह आशंका रही कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा होने से डेटा सेंटर के निर्माण पर सख्ती बढ़ सकती है। डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। गुरुवार को एनवीडिया के शेयर 9.3% टूट गए। जनवरी 2025 के बाद यह इसकी सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट रही। वहीं स्पेसएक्स के शेयर 9% और ओरेकेल के शेयर 6.9% गिर गए।
एनवीडिया AI के लिए हाई-परफॉर्मेंस चिप बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनी है। एलन मस्क की स्पेसएक्स अपने AI मॉडल और डेटा सेंटर पर काम कर रही है, जबकि लैरी एलिसन की ओरेकल दूसरी कंपनियों को कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध कराती है।
एक दिन में 500 अरबपतियों की संपत्ति 17.5 लाख करोड़ रुपये घटी
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में शामिल दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति में गुरुवार को 185 अरब डॉलर (करीब 17.48 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट आई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2012 में यह इंडेक्स शुरू होने के बाद यह एक दिन की 14वीं सबसे बड़ी गिरावट रही।
इससे पहले AI की तेज ग्रोथ के चलते टेक अरबपति इस साल रिकॉर्ड कमाई की राह पर थे। इंडेक्स में शामिल कुल संपत्ति में टेक अरबपतियों की हिस्सेदारी 36% तक पहुंच गई थी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें