ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ, धड़ाम हुआ यह शेयर, कंपनी बोली- बिजनेस पर असर नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इंपोर्टेड किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद कैरीसिल लिमिटेड के शेयर इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए।

हाउसहोल्ड एप्लायंसेज इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी कैरीसिल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को धड़ाम हो गए हैं। कैरीसिल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 768.15 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट ट्रंप टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इंपोर्टेड किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज पर 50 पर्सेंट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा, ट्रंप ने अपोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30 पर्सेंट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

कंपनी के बयान के बाद शेयरों में आई कुछ रिकवरी

हालांकि, कंपनी के स्पष्टीकरण के बाद कैरीसिल लिमिटेड के शेयरों में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 807 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कैरीसिल लिमिटेड ने कहा है कि हालिया अनाउंसमेंट में किचन सिंक शामिल नहीं हैं, ऐसे में कंपनी पर कोई असर नहीं होगा। कैरीसिल लिमिटेड, क्वॉर्ट्स किचन सिंक बनाने के लिए जानी जाती है। कंपनी इनका एक्सपोर्ट करती है। कैरीसिल लिमिटेड की वित्त वर्ष 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, उसका 21.5 पर्सेंट रेवेन्यू यूएस मार्केट से आया। वहीं, 17.7 पर्सेंट रेवेन्यू में घरेलू बाजार की हिस्सेदारी रही। ट्रंप की तरफ से अनाउंस किए गए हालिया टैरिफ 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।