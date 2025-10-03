Trualt Bioenergy listed at 10 percent premium at 550 rupee investors cheers ₹550 पर लिस्ट हुई इथेनॉल बनाने वाली कंपनी, निवेशकों को पहले दिन 10% का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
₹550 पर लिस्ट हुई इथेनॉल बनाने वाली कंपनी, निवेशकों को पहले दिन 10% का फायदा

Trualt Bioenergy की शेयर बाजारों में शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर एनएसई में 10 प्रतिशत की प्रीमियम के साथ 545.40 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, बीएसई में कंपनी के शेयर 11 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 550 रुपये पर लिस्ट हुए हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:52 AM
Trualt Bioenergy की शेयर बाजारों में शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर एनएसई में 10 प्रतिशत की प्रीमियम के साथ 545.40 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, बीएसई में कंपनी के शेयर 11 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 550 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। बता दें, कंपनी के आईपीओ का इश्यू प्राइस 472 रुपये 496 रुपये था।

लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में बिकवाली

बाजार के मूड को देखते हुए Trualt Bioenergy के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। बीएसई में स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 530 रुपये के इंट्रा-डे लो वेल पर आ गया था।

25 सितंबर को खुला था आईपीओ

Trualt Bioenergy रिटेल निवेशकों के लिए 25 सितंबर को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर 29 सितंबर तक दांव लगाने का मौका निवेशकों के पास था। 3 दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 75 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल कैटगरी में यह स्टॉक 11.50 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 165.16 गुना सब्सक्रिप्शन और एनआईआई कैटगरी 103.04 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था।

एंकर निवेशकों के लिए यह मेनबोर्ड का आईपीओ 24 सितंबर को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 251.78 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या था आईपीओ का साइज

Trualt Bioenergy आईपीओ का साइज 839.28 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.51 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 18 लाख शेयर जारी की है।

क्या करती है कंपनी?

इस कंपनी की शुरुआत 2021 में हुई थी। मौजूदा समय में यह कंपनी देश की अग्रणी इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। 2025 के वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का इथेनॉल प्रोडक्शन में मार्केट शेयर 3.6 प्रतिशत था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

