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1 पर 3 शेयर बोनस दे रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान, शेयर पर रखें नजर

Mar 26, 2026 07:45 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Bonus Share: ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक माइक्रो-कैप कंपनी ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड इन दिनों चर्चा में है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है।

1 पर 3 शेयर बोनस दे रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान, शेयर पर रखें नजर

Bonus Share: ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक माइक्रो-कैप कंपनी ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड (Triton Valves Ltd) इन दिनों चर्चा में है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल, कंपनी ने 3:1 बोनस इश्यू की घोषणा की है, यानी निवेशकों को हर 1 शेयर पर 3 नए शेयर मिलेंगे। इस खबर के बाद बुधवार को स्टॉक में हलचल देखी गई और यह इंट्राडे में करीब 3% चढ़कर ₹3449 तक पहुंच गया।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने 24 मार्च 2026 को जानकारी दी कि इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, वही इस बोनस का फायदा उठा पाएंगे। बोनस शेयरों का अलॉटमेंट 2 अप्रैल 2026 को माना जाएगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आपके पास 1000 शेयर हैं, तो आपको 3000 बोनस शेयर मिलेंगे और कुल शेयर 4000 हो जाएंगे।

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कंपनी का कारोबार

ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड का काम ऑटोमोबाइल टायर वाल्व, कोर और उससे जुड़े एक्सेसरीज़ बनाने का है। 1976 में स्थापित यह कंपनी बेंगलुरु से ऑपरेट करती है और दुनियाभर की ऑटो कंपनियों को सप्लाई करती है। कंपनी की खासियत इसकी हाई क्वालिटी और प्रिसिशन इंजीनियरिंग मानी जाती है, जिसके चलते इसका एक्सपोर्ट नेटवर्क भी काफी मजबूत है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

फाइनेंशियल प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने हाल के समय में शानदार ग्रोथ दिखाई है। Q3FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़कर ₹153 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹122 करोड़ था। वहीं, नेट प्रॉफिट में जबरदस्त 147% की छलांग लगी और यह ₹1.07 करोड़ से बढ़कर ₹2.64 करोड़ पहुंच गया। तिमाही आधार पर भी कंपनी की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है।

लंबी अवधि के आंकड़े भी कंपनी की मजबूती दिखाते हैं। पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट CAGR 55% रहा है, जबकि सेल्स CAGR 15% है। वहीं, पिछले तीन सालों में शेयर ने करीब 32% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। हालांकि, कंपनी का ROCE 9% और ROE 5% है, जो बताता है कि अभी रिटर्न ऑन कैपिटल में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।

कुल मिलाकर, बोनस इश्यू की खबर से निवेशकों में उत्साह जरूर बढ़ा है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन को ध्यान से समझना जरूरी है। माइक्रो-कैप स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए सोच-समझकर निवेश करना ही बेहतर रणनीति मानी जाती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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