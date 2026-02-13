हर शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 147% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

ट्राइटन वाल्व्स ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है।

मल्टीबैगर कंपनी ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड दूसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3599.95 रुपये पर बंद हुए हैं।

147% बढ़ा है ट्राइटन वाल्व्स का मुनाफा

ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 147 पर्सेंट बढ़ा है। मल्टीबैगर कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 2.64 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 36.1 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को 1.94 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। ट्राइटन वाल्व्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 25.6 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 152.75 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 121.65 करोड़ रुपये था।

दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही है कंपनी

ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड (Triton Valves Limited) अपने शेयरधारकों को दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2010 में अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे थे। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड, ऑटोमोटिव टायर वाल्व्स में मार्केट लीडर है। इसके अलावा, कंपनी एयर कंडीशनिंग, हाइड्रॉलिक्स और एयरोस्पेस को कंपोनेंट्स की सप्लाई करती है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है।