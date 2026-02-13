Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

हर शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 147% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

Feb 13, 2026 05:11 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ट्राइटन वाल्व्स ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है।

हर शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 147% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

मल्टीबैगर कंपनी ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड दूसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3599.95 रुपये पर बंद हुए हैं।

147% बढ़ा है ट्राइटन वाल्व्स का मुनाफा
ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 147 पर्सेंट बढ़ा है। मल्टीबैगर कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 2.64 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 36.1 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को 1.94 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। ट्राइटन वाल्व्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 25.6 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 152.75 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 121.65 करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:बुरे हाल में टाटा का यह दिग्गज शेयर, 43% से ज्यादा गया टूट, AI ने बढ़ाई चिंता

दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड (Triton Valves Limited) अपने शेयरधारकों को दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2010 में अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे थे। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड, ऑटोमोटिव टायर वाल्व्स में मार्केट लीडर है। इसके अलावा, कंपनी एयर कंडीशनिंग, हाइड्रॉलिक्स और एयरोस्पेस को कंपोनेंट्स की सप्लाई करती है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है।

ये भी पढ़ें:गिरावट की आंधी में नवरत्न कंपनी का शेयर बना रॉकेट, 3 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा
ये भी पढ़ें:10 दिन में 85% की तेजी, नई ऊंचाई पर शेयर, झींगों के बिजनेस से जुड़ी है कंपनी

227% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड (Triton Valves) के शेयर पिछले 5 साल में 227 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2021 को 1102.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 13 फरवरी 2026 को 3599.95 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड के शेयरों में 162 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 14 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4364 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2522 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Triton Valves announced 3 bonus Share on every Stock company Profit jumped 146 Percent
;;;