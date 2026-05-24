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इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सीधे 5% बढ़ गया महंगाई भत्ता

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR (Dearness Relief) में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 41% हो जाएगा। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा।

इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सीधे 5% बढ़ गया महंगाई भत्ता

महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR (Dearness Relief) में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 41% हो जाएगा। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए DA का फायदा एरियर सहित मिल सकता है।

इस फैसले से त्रिपुरा के करीब 1,02,563 सरकारी कर्मचारी और 81,019 पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार इस अतिरिक्त DA बोझ को उठाने के लिए हर साल करीब ₹500 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य कर्मचारियों और केंद्र सरकार कर्मचारियों के DA के बीच का अंतर कम किया जा सके। फिलहाल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60% DA दे रही है, जबकि त्रिपुरा में यह अब बढ़कर 41% हुआ है।

त्रिपुरा सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कई अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने हाल ही में 2% DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

हालांकि, त्रिपुरा ने सीधे 5% बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय के अनुसार FY2026-27 के कुल ₹34,212 करोड़ के बजट में से करीब ₹15,000 करोड़ सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च किए जाएंगे।

हालांकि, इस घोषणा को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि DA बढ़ोतरी की घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अलग से इसका ऐलान किया जो विधानसभा की परंपरा के खिलाफ माना जा सकता है। बावजूद इसके, कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

इधर केंद्र सरकार ने भी अप्रैल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 58% से बढ़कर 60% हो गया। इसके बाद रेलवे और बैंक कर्मचारियों के लिए भी DA संशोधन लागू किया गया। Indian Banks’ Association (IBA) ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए DA संशोधित किया, जिससे बैंक कर्मचारियों की सैलरी में ₹435 से ₹1,050 तक का इजाफा हुआ। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के DA एरियर के भुगतान को मंजूरी दी है।

अब कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं। इनमें महंगाई के अनुसार DA बढ़ाने, 50% पर DA मर्ज करने और पेंशन सिस्टम में बदलाव जैसी मांगें शामिल हैं। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के भविष्य को प्रभावित करेगा।

ऐसे में त्रिपुरा सरकार का 5% DA बढ़ाने का फैसला बाकी राज्यों पर भी दबाव बढ़ा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अन्य राज्य और केंद्र सरकार भी DA को लेकर बड़े फैसले ले सकती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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