इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सीधे 5% बढ़ गया महंगाई भत्ता

त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR (Dearness Relief) में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 41% हो जाएगा। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा।

महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR (Dearness Relief) में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 41% हो जाएगा। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए DA का फायदा एरियर सहित मिल सकता है।

इस फैसले से त्रिपुरा के करीब 1,02,563 सरकारी कर्मचारी और 81,019 पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार इस अतिरिक्त DA बोझ को उठाने के लिए हर साल करीब ₹500 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य कर्मचारियों और केंद्र सरकार कर्मचारियों के DA के बीच का अंतर कम किया जा सके। फिलहाल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60% DA दे रही है, जबकि त्रिपुरा में यह अब बढ़कर 41% हुआ है।

त्रिपुरा सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कई अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने हाल ही में 2% DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

हालांकि, त्रिपुरा ने सीधे 5% बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय के अनुसार FY2026-27 के कुल ₹34,212 करोड़ के बजट में से करीब ₹15,000 करोड़ सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च किए जाएंगे।

हालांकि, इस घोषणा को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि DA बढ़ोतरी की घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अलग से इसका ऐलान किया जो विधानसभा की परंपरा के खिलाफ माना जा सकता है। बावजूद इसके, कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

इधर केंद्र सरकार ने भी अप्रैल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 58% से बढ़कर 60% हो गया। इसके बाद रेलवे और बैंक कर्मचारियों के लिए भी DA संशोधन लागू किया गया। Indian Banks’ Association (IBA) ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए DA संशोधित किया, जिससे बैंक कर्मचारियों की सैलरी में ₹435 से ₹1,050 तक का इजाफा हुआ। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के DA एरियर के भुगतान को मंजूरी दी है।

अब कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं। इनमें महंगाई के अनुसार DA बढ़ाने, 50% पर DA मर्ज करने और पेंशन सिस्टम में बदलाव जैसी मांगें शामिल हैं। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के भविष्य को प्रभावित करेगा।