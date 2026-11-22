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Tripura DA Hike: त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA/DR) में जुलाई 2022 से अब तक 36 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री माणिक साहा के मुताबिक, इस अवधि में DA की दर 8% से बढ़कर 44% हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन करने का भी भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। यह प्रोग्राम 27 नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले आयोजित किया गया था। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम समेत कुल 16 शहरी निकायों के लिए चुनाव होने हैं।

DA का अंतर कम करना चाहती है त्रिपुरा सरकार

माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास केंद्र और त्रिपुरा के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बीच अंतर को कम करना है। उनके मुताबिक, जुलाई 2022 में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8% DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 44% हो चुका है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के किसी दूसरे राज्य में इतने कम समय में DA में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि DA और DR में हर 1 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। उनका कहना था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को भुगतान करने के लिए राज्य को मिलने वाले वित्तीय संसाधन भी अहम हैं। इसलिए DA का अंतर कम करने का मुद्दा केवल कर्मचारियों के हित से ही नहीं, बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति से भी जुड़ा है।

8वें वेतन आयोग पर क्या है सरकार की तैयारी?

DA के अलावा मुख्यमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल में कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। साहा के अनुसार, उन्होंने वेतन संशोधन के मुद्दे पर वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार संशोधित वेतन संरचना लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और त्रिपुरा भी इस दिशा में कदम उठाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि राज्य में नया वेतनमान कब से लागू होगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के लिए किसी नए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) या संभावित वेतन बढ़ोतरी का आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों को इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 करने का जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में 7वें वेतन आयोग के दौरान हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछली वामपंथी सरकार ने 2.25 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया था। इसके बाद जुलाई 2018 में BJP सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया। साहा के मुताबिक, इस बदलाव से कर्मचारियों की औसत सैलरी में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में केंद्र के कर्मचारियों के साथ समानता बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है।

विकास के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाना जरूरी: CM

मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) यानी पूंजीगत खर्च में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी होगी। उनके मुताबिक, पूंजीगत खर्च का राज्य के GSDP की वृद्धि से सीधा संबंध है। साहा ने दावा किया कि त्रिपुरा की GDP ग्रोथ पूर्वोत्तर में दूसरे स्थान पर है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर है।