₹22 वाले शेयर की दहाड़, इंट्रा-डे में 15% उछला भाव, कंपनी का तगड़ा है प्लान

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Trident share price: टेक्सटाइल और पेपर बनाने वाली कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर पर मंगलवार को निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस कंपनी के शेयर में करीब 15 पर्सेंट उछाल आया। यह तेजी कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद आई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस मंगलवार को ट्राइडेंट के शेयरों में 15% की तेजी आई। यह 22.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 25.18 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। बता दें कि बीते अक्टूबर महीने में शेयर 20.15 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 30.85 रुपये है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? ट्राइडेंट लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 93.1% बढ़कर 175.5 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह मुनाफा 90.9 करोड़ रुपये था। हालांकि, परिचालन से मिले राजस्व 3.8% घटकर 1,719.48 करोड़ रुपये रह गया, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 1,787.17 करोड़ रुपये था। राजस्व में गिरावट के बावजूद कंपनी के परिचालन परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ। एबिटा की बात करें तो सालाना आधार पर 46.5% बढ़कर 214.1 करोड़ रुपये से 313.7 करोड़ रुपये हो गया जबकि एबिटा मार्जिन एक साल पहले के 12% से बढ़कर 18% हो गया। सितंबर तिमाही में ट्राइडेंट का कुल खर्च 10.2% घटकर 1,509.73 करोड़ रुपये रह गया जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह खर्च 1,680.68 करोड़ रुपये था।

बेडशीट सेगमेंट का रेवेन्यू 311.36 करोड़ रुपये रहा जबकि FY26 की सितंबर तिमाही में यह 261.22 करोड़ रुपये था। इस सेगमेंट का परिणाम 18.34 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्यादा होकर 38.57 करोड़ रुपये हो गया। पेपर और केमिकल बिजनेस से रेवेन्यू 246.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 287.90 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इस सेगमेंट का परिणाम पिछले साल की इसी तिमाही के 43.05 करोड़ रुपये से घटकर 34.27 करोड़ रुपये रह गया। टॉवल बिजनेस का रेवेन्यू 570.75 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 723.46 करोड़ रुपये था। इस सेगमेंट का परिणाम भी 78.23 करोड़ रुपये से घटकर 32.58 करोड़ रुपये रह गया।

4650 करोड़ रुपये के विस्तार को मंजूरी दी ट्राइडेंट के बोर्ड ने 4,650 करोड़ रुपये के निवेश प्रोग्राम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें कंपनी के अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट में कैपेसिटी का विस्तार और आधुनिकीकरण शामिल है। यार्न (धागा) व्यवसाय के विस्तार के तहत, कंपनी मध्य प्रदेश के बुधनी में अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाई में 99,840 स्पिंडल जोड़ने की योजना बना रही है। इसके अलावा, कंपनी 48,000 मौजूदा स्पिंडल को आधुनिक बनाकर उन्हें 70,176 नए स्पिंडल में बदलेगी, जिन्हें बारीक धागों के लिए डिजाइन किया गया है।