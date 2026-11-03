₹22 वाले शेयर की दहाड़, इंट्रा-डे में 15% उछला भाव, कंपनी का तगड़ा है प्लान
मुख्य बातें
- टेक्सटाइल और पेपर बनाने वाली कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में मंगलवार को तूफानी तेजी देखी गई
- बता दें कि ट्राइडेंट के बोर्ड ने 4,650 करोड़ रुपये के निवेश प्रोग्राम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है
Trident share price: टेक्सटाइल और पेपर बनाने वाली कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर पर मंगलवार को निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस कंपनी के शेयर में करीब 15 पर्सेंट उछाल आया। यह तेजी कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद आई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
मंगलवार को ट्राइडेंट के शेयरों में 15% की तेजी आई। यह 22.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 25.18 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। बता दें कि बीते अक्टूबर महीने में शेयर 20.15 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 30.85 रुपये है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
ट्राइडेंट लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 93.1% बढ़कर 175.5 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह मुनाफा 90.9 करोड़ रुपये था। हालांकि, परिचालन से मिले राजस्व 3.8% घटकर 1,719.48 करोड़ रुपये रह गया, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 1,787.17 करोड़ रुपये था। राजस्व में गिरावट के बावजूद कंपनी के परिचालन परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ। एबिटा की बात करें तो सालाना आधार पर 46.5% बढ़कर 214.1 करोड़ रुपये से 313.7 करोड़ रुपये हो गया जबकि एबिटा मार्जिन एक साल पहले के 12% से बढ़कर 18% हो गया। सितंबर तिमाही में ट्राइडेंट का कुल खर्च 10.2% घटकर 1,509.73 करोड़ रुपये रह गया जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह खर्च 1,680.68 करोड़ रुपये था।
बेडशीट सेगमेंट का रेवेन्यू 311.36 करोड़ रुपये रहा जबकि FY26 की सितंबर तिमाही में यह 261.22 करोड़ रुपये था। इस सेगमेंट का परिणाम 18.34 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्यादा होकर 38.57 करोड़ रुपये हो गया। पेपर और केमिकल बिजनेस से रेवेन्यू 246.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 287.90 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इस सेगमेंट का परिणाम पिछले साल की इसी तिमाही के 43.05 करोड़ रुपये से घटकर 34.27 करोड़ रुपये रह गया। टॉवल बिजनेस का रेवेन्यू 570.75 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 723.46 करोड़ रुपये था। इस सेगमेंट का परिणाम भी 78.23 करोड़ रुपये से घटकर 32.58 करोड़ रुपये रह गया।
4650 करोड़ रुपये के विस्तार को मंजूरी दी
ट्राइडेंट के बोर्ड ने 4,650 करोड़ रुपये के निवेश प्रोग्राम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें कंपनी के अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट में कैपेसिटी का विस्तार और आधुनिकीकरण शामिल है। यार्न (धागा) व्यवसाय के विस्तार के तहत, कंपनी मध्य प्रदेश के बुधनी में अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाई में 99,840 स्पिंडल जोड़ने की योजना बना रही है। इसके अलावा, कंपनी 48,000 मौजूदा स्पिंडल को आधुनिक बनाकर उन्हें 70,176 नए स्पिंडल में बदलेगी, जिन्हें बारीक धागों के लिए डिजाइन किया गया है।
इसके साथ ही 960 पुराने रोटर्स को हटाकर उनकी जगह 2,400 नए रोटर्स लगाए जाएंगे। कंपनी मध्य प्रदेश के धार में भी एक नई यार्न निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसकी क्षमता 1,99,680 स्पिंडल होगी। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कंपनी ने लगभग 106.09 करोड़ रुपये की लागत से 179.2 एकड़ लीजहोल्ड जमीन हासिल की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें