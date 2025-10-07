Trent Share Price falls 3 percent today two experts give sell rating टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 3% लुढ़का, बिजनेस अपडेट से निवेशक दिखे नाखुश, 2 एक्सपर्ट्स टारगेट प्राइस को घटाया, Business Hindi News - Hindustan
Trent Share Price falls 3 percent today two experts give sell rating

टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 3% लुढ़का, बिजनेस अपडेट से निवेशक दिखे नाखुश, 2 एक्सपर्ट्स टारगेट प्राइस को घटाया

Trent Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों की कीमतों में आज 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट पहली छमाही के बिजनेस अपडेट के सामने आने के बाद दर्ज की गई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:41 AM
Trent Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों की कीमतों में आज 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट पहली छमाही के बिजनेस अपडेट के सामने आने के बाद दर्ज की गई है। ट्रेंट का बिजनेस अपडेट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। बता दें, ट्रेंट का रेवन्यू दूसरी तिमाही 5002 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़ा है। 2021 के बाद कंपनी की यह सबसे धीमी विकास दर रही है। वहीं, पहली छमाही में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का रेवन्यू 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 10063 करोड़ रुपये रहा है। ताजा आकंड़े कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट से 25 प्रतिशत कम रहा है। फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।

बीएसई में ट्रेंट लिमिटेड के शेयर मंगलवार को गिरावट के बाद 4699.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4590.95 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया था।

एक्सपर्ट्स ने टारगेट प्राइस को घटाया

ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टेनले ने ट्रेंट के लिए ओवरवेट रेटिंग को बरकरार जरूर रखा है। लेकिन कंपनी ने टारगेट प्राइस को घटाकर 5892 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस Equirus ने Add रेटिंग से घटाकर Reduce रेटिंग कर दिया है। टारगेट प्राइस में भी इस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कटौती की गई है। ताजा टारगेट प्राइस 5759 रुपये से घटकर 4474 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, इन दोनों ब्रोकरेज हाउस के उलट मोतीलाल ओसवाल ने BUY काल दिया है।

बीते एक साल में ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 592 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

