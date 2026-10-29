Noel Tata की विदाई के बीच Trent का दमदार प्रदर्शन, मुनाफा 25% बढ़कर ₹468 करोड़ पहुंचा

मुख्य बातें

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Ltd) के लिए गुरुवार का दिन दो बड़ी खबरें लेकर आया। एक तरफ कंपनी ने सितंबर तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन करते हुए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की, तो दूसरी तरफ लंबे समय तक कंपनी की कमान संभालने वाले नोएल टाटा (Noel N. Tata) के चेयरमैन पद से हटने का ऐलान हुआ। उनकी जगह बहराम वकील (Bahram Vakil) 12 नवंबर से ट्रेंट (Trent) के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। कंपनी ने नोएल टाटा (Noel Tata) को उनके योगदान के सम्मान में चेयरमैन एमेरिटस (Chairman Emeritus) नियुक्त करने का फैसला किया है।

ट्रेंट (Trent) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ₹468 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 22 प्रतिशत बढ़कर ₹5,873 करोड़ पहुंच गया। वहीं, ऑपरेटिंग EBITDA में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹785 करोड़ रहा। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उसके फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांडों की मांग, ऑपरेशन और तेजी से बढ़ता रिटेल नेटवर्क अहम रहे।

नोएल टाटा के बाद बहराम वकील संभालेंगे कमान

ट्रेंट (Trent) ने बताया कि नोएल टाटा (Noel Tata) 11 नवंबर 2026 को कारोबारी दिन समाप्त होने के बाद चेयरमैन और डायरेक्टर के पद से हट जाएंगे। यह बदलाव टाटा ग्रुप की गवर्नेंस गाइडलाइंस के तहत किया जा रहा है। नोएल टाटा (Noel Tata) नवंबर में 70 साल के हो जाएंगे और ग्रुप के नियमों के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए निर्धारित रिटायरमेंट आयु पूरी कर रहे हैं। बहराम वकील (Bahram Vakil) 12 नवंबर से कंपनी के नए चेयरमैन बनेंगे। वह भारत के जाने-माने कॉरपोरेट और इनसॉल्वेंसी कानून एक्सपर्ट में शामिल हैं और AZB & पार्टनर्स के सह-संस्थापक हैं। उन्हें वित्तीय पुनर्गठन, दिवालियापन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसे सेक्टर का लंबा अनुभव है।

बोर्ड में अन्य बदलाव भी किए गए हैं। ट्रेंट (Trent) ने राजीव दुबे (Rajiv Dube) को 30 अक्टूबर से अतिरिक्त गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। वहीं, कल्पना मर्चेंट (Kalpana Merchant) को 3 साल के कार्यकाल के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ये नियुक्तियां संबंधित शेयरधारक मंजूरियों के अधीन हैं।

3 दशक में नोएल टाटा ने बदली ट्रेंट की तस्वीर

Noel Tata का Trent से जुड़ाव 1990 के दशक के उत्तरार्ध से रहा है। उन्होंने 1999 में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली और बाद में अगस्त 2010 में गैर-कार्यकारी निदेशक बने। मार्च 2014 में वह कंपनी के चेयरमैन नियुक्त हुए। उनके नेतृत्व में ट्रेंट (Trent) ने फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई। वेस्टसाइड (Westside) और जूडियो (Zudio) जैसे ब्रांड कंपनी की ग्रोथ के प्रमुख आधार बने। खास तौर पर Zudio ने कम कीमत पर फैशनेबल कपड़े उपलब्ध कराने की रणनीति के जरिए छोटे और बड़े शहरों में तेजी से विस्तार किया।

Noel Tata ने अपने विदाई संदेश में कहा कि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने Trent की विकास यात्रा पर खुशी जताते हुए भरोसा व्यक्त किया कि कंपनी के सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं।

Zudio की ताकत, 1,000 स्टोर का आंकड़ा पार

Trent की ग्रोथ में Zudio की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान अपना 1,000वां Zudio स्टोर खोलने का महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया। 30 सितंबर 2026 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में 999 Zudio स्टोर शामिल थे, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात के सात स्टोर भी थे। इसके अलावा Westside के 311 स्टोर और अन्य लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट के 32 आउटलेट थे।

तिमाही के दौरान कंपनी ने 19 Zudio स्टोर और 10 Westside स्टोर खोले, जबकि दो Zudio आउटलेट का एकीकरण किया। कंपनी का फैशन रिटेल नेटवर्क 339 शहरों में 18.5 मिलियन वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।

पहली छमाही में भी मजबूत रही ग्रोथ

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में Trent का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 20 प्रतिशत बढ़कर ₹11,628 करोड़ रहा। इस दौरान नेट प्रॉफिट 24 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹986 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग EBITDA भी 35 प्रतिशत बढ़कर ₹1,633 करोड़ हो गया। कंपनी के स्टैंडअलोन प्रदर्शन में भी रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कमाई में अच्छी वृद्धि देखने को मिली। सितंबर तिमाही में स्टैंडअलोन रेवेन्यू 23 प्रतिशत बढ़कर ₹5,788 करोड़ और ऑपरेटिंग EBITDA 37 प्रतिशत बढ़कर ₹791 करोड़ रहा। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 9 प्रतिशत बढ़कर ₹490 करोड़ दर्ज किया गया।

स्टैंडअलोन मुनाफे की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि की एक वजह पिछले साल की ऊंची तुलना भी रही। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में संपत्तियों की बिक्री से ₹96 करोड़ का प्री-टैक्स लाभ हुआ था, जबकि चालू वित्त वर्ष की समान अवधि में ऐसा कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं था। Trent का ऑपरेटिंग EBIT मार्जिन भी पिछले साल के 10.5 प्रतिशत से सुधरकर 11.6 प्रतिशत हो गया। यह संकेत देता है कि कंपनी बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ अपने परिचालन की लाभप्रदता में भी सुधार कर रही है।

नए कारोबार और डिजिटल बिक्री पर भी जोर

Trent केवल कपड़ों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि नए उत्पाद वर्गों और डिजिटल कारोबार में भी विस्तार कर रही है। कंपनी के अनुसार, ब्यूटी एवं पर्सनल केयर, इनरवियर और फुटवियर जैसी उभरती श्रेणियों का स्टैंडअलोन रेवेन्यू में योगदान 21 प्रतिशत से अधिक रहा।

Westside का ऑनलाइन कारोबार भी आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में इसकी डिजिटल बिक्री 20 प्रतिशत बढ़ी और Westside के कुल रेवेन्यू में इसका योगदान 6 प्रतिशत से अधिक रहा। कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ Tata Neu के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंच बना रही है।

दूसरी ओर ट्रेंट (Trent) के स्टार फूड एवं ग्रॉसरी कारोबार का रेवेन्यू भी सितंबर तिमाही में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। तिमाही के दौरान एक नया स्टोर खुलने के बाद इस कारोबार का नेटवर्क 13 शहरों में 87 आउटलेट तक पहुंच गया। Star के रेवेन्यू में कंपनी के अपने ब्रांडों के उत्पादों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत से अधिक रही।

आगे क्या होगी ट्रेंट की रणनीति?

ट्रेंट (Trent) के सामने अब नोएल टाटा (Noel Tata) के बाद नेतृत्व परिवर्तन को सुचारु रूप से पूरा करने और तेजी से बढ़ते रिटेल कारोबार की रफ्तार बनाए रखने की चुनौती होगी। कंपनी को एक तरफ Zudio के विस्तार और किफायती फैशन की मांग का फायदा उठाना है, वहीं दूसरी तरफ Westside, डिजिटल बिक्री, नए उत्पाद वर्गों और फूड एवं ग्रॉसरी कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। महंगाई के माहौल में ग्राहकों का खर्च करने का तरीका, फैशन रिटेल में प्रतिस्पर्धा और नए स्टोर खोलने की लागत भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण कारक बने रहेंगे।