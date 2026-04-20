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Trent Ltd के शेयरों में 3% की तेजी, पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी, इस हफ्ते बोर्ड मीटिंग

Apr 20, 2026 09:59 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Trent Ltd Bonus Share Updates: ट्रेंट लिमिटेड पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 22 अप्रैल को होने जा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने अबतक 23 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है।

Trent Ltd के शेयरों में 3% की तेजी, पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी, इस हफ्ते बोर्ड मीटिंग

Trent Ltd Bonus Share Updates: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों में आज सोमवार को तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में है। इसी हफ्ते बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को बोर्ड की मीटिंग में है। इस मीटिंग में बोनस इश्यू जारी करने पर भी फैसला होना है। बता दें, इसके अलावा डिविडेंड पर भी कंपनी फैसला करेगी।

4200 रुपये के पार पहुंचा ट्रेंट का शेयर (Tata ltd Stock)

बीएसई में टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयर बढ़त के साथ 4194.70 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 4229.45 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद फिर से कंपनी के शेयरों का भाव 4200 रुपये के स्तर के नीचे आ गया है।

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23 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी (trent limited dividend history)

ट्रेंट लिमिटेड ने अबतक 23 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। आखिरी बार कंपनी के शेयर 12 जून 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 3.20 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 2001 में पहली बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था।

2016 में कंपनी के शेयरों का हुआ था बंटवारा (trent ltd stock split updates)

ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों बंटवारा 2016 में हुआ था। कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (trent ltd share performance)

ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में एक महीने में 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते एक साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 19 प्रतिशत गिरा है। वहीं, दो साल में ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 0.28 प्रतिशत गिरा है।

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10 साल में 2418% का रिटर्न

तीन साल में ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 197 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 462 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 सालों में ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 2418 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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