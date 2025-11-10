टाटा का यह शेयर 7% टूटा, 52 वीक लो पर आया भाव, एक्सपर्ट्स ने दी बेचने की सलाह

संक्षेप: Tata Group: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Ltd) के शेयरों में आज 7 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कमजोर तिमाही नतीजों से निवेशक काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस भी उत्साहित नहीं है।

Tata Group: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Ltd) के शेयरों में आज 7 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कमजोर तिमाही नतीजों से निवेशक काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस भी उत्साहित नहीं है। इस टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयरों के टारगेट प्राइस में कटौती की गई है।

52 वीक लो लेवल लेवल पर पहुंचा ट्रेंट लिमिटेड का शेयर शेयर बाजार में ट्रेंट लिमिटेड के शेयर बीएसई में 4621.60 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 7 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4298 रुपये के लेवल पर आ गए। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है।

प्रॉफिट में 11.45 प्रतिशत का इजाफा ट्रेंट ने दी जानकारी में कहा है कि EBITDA सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि ट्रेंट लिमिटेड का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 373.42 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 335.06 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 11.45 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

बढ़ गया है कंपनी का खर्च रेवन्यू की बात करें तो सितंबर तिमाही में यह 4817.68 करोड़ रुपये रहा है। जोकि साल दर साल के आधार पर 16 प्रतिशत अधिक है। बता दें, दूसरी तिमाही में कंपनी के खर्च में भी इजाफा हुआ है। सितंबर तिमाही में ट्रेंट लिमिटेड का कुल खर्च 4267.39 करोड़ रुपये रहा है। जोकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

ब्रोकरेज ने दी बेचने की सलाह सिटी ने टाटा ग्रुप के इस स्टॉक को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 4350 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। पहले यह टारगेट प्राइस 7150 रुपये था। वहीं, Goldman Sachs ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 4920 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।