₹3,276 करोड़ के ऑर्डर मिलते ही इन 2 शेयरों में हलचल, 10% तक उछल गया ये स्टॉक; आपका है दांव?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में ऑर्डर मिलने की खबर किसी कंपनी के शेयर में हलचल बढ़ा सकती है। बुधवार को ट्रांसरेल लाइटनिंग (Transrail Lighting) और कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल (Kalpataru Projects International) के शेयरों में भी ऐसी हलचल देखने को मिली। दोनों कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब ₹3,276 करोड़ के नए ऑर्डर मिलने की जानकारी दी। इसके बाद ट्रांसरेल लाइटिंग (Transrail Lighting) का शेयर इंट्राडे में करीब 10% तक चढ़ गया, जबकि कल्पतरु प्रोजेक्ट (Kalpataru Projects) के शेयर में भी शुरुआती तेजी के साथ गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इन ऑर्डर में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोजेक्ट के साथ-साथ बिल्डिंग और फैक्ट्री निर्माण से संबंधित काम भी शामिल हैं। निवेशकों की नजर इस बात पर है कि इन नए ऑर्डर से दोनों कंपनियों के कारोबार और आने वाले समय की ग्रोथ को कितना सहारा मिल सकता है।

ट्रांसरेल लाइटिंग को मिले ₹927 करोड़ के ऑर्डर

ट्रांसरेल लाइटिंग (Transrail Lighting) ने एक्सचेंजों को बताया कि उसे करीब ₹927 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से भारत के T&D (Power Transmission & Distribution) कारोबार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, नए कामों में 765kV और 400kV ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े EPC (Engineering, Procurement and Construction) प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका में कंडक्टर सप्लाई के ऑर्डर भी मिले हैं। इन नए ऑर्डर के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कंपनी का कुल ऑर्डर इनफ्लो ₹3,356 करोड़ हो गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि पिछले तीन सप्ताह में उसे ₹2,300 करोड़ से अधिक के ऑर्डर मिलने की घोषणा की गई है।

ट्रांसरेल लाइटिंग (Transrail Lighting) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रंदीप नारंग के मुताबिक, कंपनी घरेलू बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय कारोबार का भी विस्तार करना चाहती है। कंपनी का लक्ष्य अपने उत्पादों और सेवाओं के जरिए कारोबार को ज्यादा विविध बनाना है।

ट्रांसरेल लाइटिंग के शेयर में 9.7% की तेजी

ऑर्डर मिलने की खबर के बाद ट्रांसरेल लाइटिंग (Transrail Lighting) के शेयर में बुधवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शेयर इंट्राडे कारोबार में 9.7% तक उछलकर ₹494.65 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक बढ़त कम हो गई थी। पिछले एक महीने में इसमें 15.5% की तेजी आई थी, लेकिन साल की शुरुआत से अब तक यह करीब 13.7% नीचे रहा था। इससे साफ है कि नए ऑर्डर की खबर से शेयर में तेजी आई, लेकिन केवल एक कारोबारी सत्र की बढ़त के आधार पर लंबी अवधि के प्रदर्शन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को मिले ₹2,349 करोड़ के ऑर्डर

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल (Kalpataru Projects International) ने करीब ₹2,349 करोड़ के नए ऑर्डर और अवॉर्ड नोटिफिकेशन मिलने की घोषणा की। कंपनी को ये काम भारत में T&D (Power Transmission & Distribution) और B&F (Buildings & Factories) कारोबार के तहत मिले हैं। T&D कारोबार में बिजली ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ा बुनियादी ढांचा शामिल होता है। वहीं, B&F कारोबार में इमारतों और फैक्ट्रियों के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट आते हैं।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मनीष मोहनोत ने कहा कि मजबूत ऑर्डर मिलने से वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक कंपनी का कुल ऑर्डर इनफ्लो ₹22,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे भविष्य में कारोबार की वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

शेयर में भी दिखी हलचल

नए ऑर्डर की खबर के बाद कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल (Kalpataru Projects International) का शेयर बुधवार को इंट्राडे में करीब 2.5% चढ़कर ₹1,379.90 तक पहुंच गया। हालांकि, बाद में शेयर ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और नुकसान के साथ कारोबार करने लगा।

पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 7.4% गिरा था, जबकि साल की शुरुआत से अब तक इसमें लगभग 11.3% की बढ़त दर्ज की गई थी। इस तरह दोनों कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने के बावजूद शेयर बाजार में उनकी चाल अलग रही। इससे यह भी पता चलता है कि शेयर की कीमत पर सिर्फ ऑर्डर की खबर ही नहीं, बल्कि बाजार का रुख, निवेशकों की उम्मीदें और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन जैसे कारक भी असर डालते हैं।

निवेशकों के लिए क्या है अहम?

ट्रांसरेल लाइटिंग (Transrail Lighting) को ₹927 करोड़ और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स (Kalpataru Projects) को ₹2,349 करोड़ के ऑर्डर मिलने से दोनों कंपनियों के कारोबार को नए काम मिले हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स (Kalpataru Projects) का वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक का ऑर्डर इनफ्लो ₹22,000 करोड़ के पार पहुंचना भी अहम अपडेट है।

हालांकि, बड़े ऑर्डर का मतलब अपने आप ज्यादा मुनाफा नहीं होता। निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट पूरे कर पाती है या नहीं, लागत कितनी रहती है, भुगतान कब मिलता है और इन कामों से मार्जिन पर क्या असर पड़ता है।

ऑर्डर मिलने की खबर दोनों कंपनियों के लिए कारोबारी लिहाज से सकारात्मक है, लेकिन शेयर में आगे तेजी की गारंटी नहीं देती। निवेश से पहले कंपनी के वित्तीय नतीजों, वैल्यूएशन और जोखिमों का आकलन करना जरूरी है।