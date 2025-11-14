विश्व बैंक से बड़ी राहत, हटी कंपनी पर लगी रोक, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप शेयर

संक्षेप: विश्व बैंक ने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का नाम रोक वाली कंपनियों की लिस्ट से हटा दिया है। विश्व बैंक की तरफ से बड़ी राहत मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 10% के उछाल के साथ 318.25 रुपये पर पहुंच गए हैं।

स्मॉलकैप कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड (TRIL) के शेयर शुक्रवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 318.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) की तरफ से एक बड़ी राहत मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के शेयरों में यह तेजी आई है। पिछले एक महीने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 33 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 650.22 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 282.80 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोक वाली कंपनियों की लिस्ट से हटा नाम

ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड (TRIL) ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि विश्व बैंक ने कंपनी का नाम अपनी वेबसाइट पर दी गई रोक वाली कंपनियों (डिबार्ड कंपनियों) और लोगों की लिस्ट से हटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शंस केस में कंपनी का जवाब दाखिल करने की अवधि में भी एक्सटेंशन दिया है। नई समय अवधि 12 जनवरी 2026 है। विश्व बैंक ने इससे पहले 4 साल जून 2029 तक के लिए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर रोक लगा दी थी।