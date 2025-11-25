गुजरात से कंपनी को मिला ₹390 करोड़ का काम, शेयरों में 9% की तेजी, 5 साल में 5400% का रिटर्न

संक्षेप: Multibagger Stock: नया वर्क ऑर्डर मिलने के बाद मल्टीबैगर स्टॉक ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (Transformers and Rectifiers (India) Ltd) के शेयरों में मंगलवार को 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे कंपनी को मिला 390 करोड़ रुपये का काम है।

Multibagger Stock: नया वर्क ऑर्डर मिलने के बाद मल्टीबैगर स्टॉक ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (Transformers and Rectifiers (India) Ltd) के शेयरों में मंगलवार को 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे कंपनी को मिला 390 करोड़ रुपये का काम है। यह काम कंपनी को गुजरात से मिला है।

बीएसई में आज ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 290 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुला था। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 8.75 प्रतिशत की तेजी के साथ 312.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

गुजरात से मिला 390 करोड़ रुपये का काम एक्सचेंज को दी जानकारी में ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने बताया है कि उन्हें 389.97 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 53 ट्रांसफार्मर्स का ऑर्डर मिला है। बता दें, इस नए ऑर्डर बुक को जोड़कर कंपनी को 493.42 करोड़ रुपये का गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन से काम मिला है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उनका रेवन्यू सितंबर तिमाही के दौरान 460 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू फ्लैट रहा है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान कंपनी का EBITDA 80.97 करोड़ रुपये और प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 46.02 करोड़ रुपये रहा है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन बीते एक साल में कैसा? बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 41 प्रतिशत लुढ़क गया है। एक साल में ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों में 39 गिरा है। हालांकि, 5 साल में कंपनी पोजीशनल निवेशकों को 5417 प्रतिशत का फायदा हुआ है।