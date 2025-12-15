Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Transformers and Rectifiers India Share surgees 30 percent in 2 days
रॉकेट बन गया पावर कंपनी का यह शेयर, 30% उछला भाव, पहले ही 6500% चढ़ चुका था दाम

रॉकेट बन गया पावर कंपनी का यह शेयर, 30% उछला भाव, पहले ही 6500% चढ़ चुका था दाम

संक्षेप:

इस तेजी को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। सुबह करीब 11:45 बजे तक BSE और NSE पर मिलाकर 3.4 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका था, जो इसके साप्ताहिक औसत से लगभग दोगुना है।

Dec 15, 2025 12:48 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

Transformers & Rectifiers India Share: कमजोर बाजार के बावजूद ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर इंडिया (TRIL) के शेयर ने शानदार वापसी की है। सोमवार, 15 दिसंबर को शेयर में करीब 11.3% की तेजी देखने को मिली और यह दिन के ऊपरी स्तर ₹311.85 तक पहुंच गया। सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में शेयर करीब 30% चढ़ चुका है। इस तेजी को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। सुबह करीब 11:45 बजे तक BSE और NSE पर मिलाकर 3.4 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका था, जो इसके साप्ताहिक औसत से लगभग दोगुना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शेयरों में तेजी की वजह

यह उछाल उन निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से शेयर की रिकवरी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, 10 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच यह शेयर भारी दबाव में रहा और करीब 40% तक टूट गया था। इस दौरान शेयर ऐसे स्तर पर पहुंच गया था, जो पिछले 18 महीनों में नहीं देखा गया था। लगातार गिरावट के चलते यह कभी दलाल स्ट्रीट का फेवरेट रहा स्टॉक निवेशकों को निराश कर रहा था।

सितंबर तिमाही के नतीजे

शेयर में इस बड़ी गिरावट की वजह कई नकारात्मक खबरें रहीं। सितंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे कमजोर रहे। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर ₹34 करोड़ रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹45 करोड़ था। यानी सालाना आधार पर 24% की गिरावट। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा और ₹460 करोड़ पर अटका रहा। ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव दिखा, जहां EBITDA 27% घटकर ₹51.3 करोड़ रह गया और मार्जिन घटकर 11.15% हो गया। कर्मचारियों से जुड़ा खर्च भी सालाना आधार पर 116% बढ़कर ₹26.05 करोड़ पहुंच गया, जिससे मार्जिन पर और असर पड़ा।

शेयरों के हाल

हालांकि हालिया रिकवरी के बावजूद, शेयर अभी भी अपने हालिया ऊपरी स्तर से करीब 48% नीचे है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड कमजोर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी दमदार रही है। बीते 3 साल में शेयर ने 926% और 5 साल में करीब 6,500% का रिटर्न दिया है। जुलाई 2022 से अब तक शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त दौलत बनाई है। TRIL बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर में काम करती है और भारत के साथ-साथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।