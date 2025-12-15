रॉकेट बन गया पावर कंपनी का यह शेयर, 30% उछला भाव, पहले ही 6500% चढ़ चुका था दाम

संक्षेप: इस तेजी को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। सुबह करीब 11:45 बजे तक BSE और NSE पर मिलाकर 3.4 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका था, जो इसके साप्ताहिक औसत से लगभग दोगुना है।

Transformers & Rectifiers India Share: कमजोर बाजार के बावजूद ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर इंडिया (TRIL) के शेयर ने शानदार वापसी की है। सोमवार, 15 दिसंबर को शेयर में करीब 11.3% की तेजी देखने को मिली और यह दिन के ऊपरी स्तर ₹311.85 तक पहुंच गया। सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में शेयर करीब 30% चढ़ चुका है। इस तेजी को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। सुबह करीब 11:45 बजे तक BSE और NSE पर मिलाकर 3.4 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका था, जो इसके साप्ताहिक औसत से लगभग दोगुना है।

शेयरों में तेजी की वजह यह उछाल उन निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से शेयर की रिकवरी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, 10 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच यह शेयर भारी दबाव में रहा और करीब 40% तक टूट गया था। इस दौरान शेयर ऐसे स्तर पर पहुंच गया था, जो पिछले 18 महीनों में नहीं देखा गया था। लगातार गिरावट के चलते यह कभी दलाल स्ट्रीट का फेवरेट रहा स्टॉक निवेशकों को निराश कर रहा था।

सितंबर तिमाही के नतीजे शेयर में इस बड़ी गिरावट की वजह कई नकारात्मक खबरें रहीं। सितंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे कमजोर रहे। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर ₹34 करोड़ रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹45 करोड़ था। यानी सालाना आधार पर 24% की गिरावट। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा और ₹460 करोड़ पर अटका रहा। ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव दिखा, जहां EBITDA 27% घटकर ₹51.3 करोड़ रह गया और मार्जिन घटकर 11.15% हो गया। कर्मचारियों से जुड़ा खर्च भी सालाना आधार पर 116% बढ़कर ₹26.05 करोड़ पहुंच गया, जिससे मार्जिन पर और असर पड़ा।