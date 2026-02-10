33 रुपये के दाम पर दिग्गज निवेशक ने खरीदे 20 लाख शेयर, अब 40 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को 20% के उछाल के साथ 40.56 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। अग्रवाल के खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 6.6 करोड़ रुपये रही है।

दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल के दांव लगाते ही ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 40.56 रुपये पर पहुंच गए हैं। मुकुल अग्रवाल ने बल्क डील के जरिए ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। मुकुल अग्रवाल के खरीदे गए शेयरों की वैल्यू करीब 6.6 करोड़ रुपये रही है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 30.87 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

33 रुपये प्रति शेयर के दाम पर लगाया दांव

दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने 33 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज में यह हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 40 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को 5.5 पर्सेंट के उछाल के साथ 31.27 रुपये पर बंद हुए थे। BSE के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 को मुकुल अग्रवाल के पास ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के 20 लाख शेयर थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.88 पर्सेंट रही है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट मार्केट डेटा के लिए कंसॉलिडेटेड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। कंपनी का दावा है कि उसने 50 से ज्यादा देशों में 1500 से ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराई हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, कॉरपोरेट्स, यूनिवर्सिटीज और इनवेस्टमेंट बैंक शामिल हैं।