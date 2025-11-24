Hindustan Hindi News
TotalEnergies in talks to sell 6 percent of his holding in adani green energy ltd
अडानी के ‘पार्टनर’ बेच रहे हैं इस समूह की इस कंपनी का 6% हिस्सा

संक्षेप:

Mon, 24 Nov 2025 09:29 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
टोटल एनर्जी (TotalEnergies) आने वाले समय में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में हिस्से का 6 प्रतिशत बेच सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने इस पुष्टि की है। मौजूदा समय में अडानी ग्रुप का 19 प्रतिशत हिस्सा है। टोटल एनर्जी रिन्यूएबल इंडियन के पास 15.58 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, टोटल एनर्जी सोलर विंड इंडियन के पास 3.41 प्रतिशत हिस्सा है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टोटल एनर्जी ने 2021 में 2.5 बिलियन डॉलर में यह हिस्सा खरीदा था। आज इसकी वैल्यू 8 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार टोटल एनर्जी की तरफ से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को ही हिस्सा बेचा जा सकता है।

कंपनी के सीईओ ने पहले ही दे दिया था संकेत

अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप 1.69 लाख करोड़ रुपये का है। ऐसे में अगर 6 प्रतिशत हिस्सा बेचा जाता है तो उसकी वैल्यू 10,200 करोड़ रुपये के आस-पास बनेगी। इस साल सितंबर में टोटल एनर्जी के सीईओ पैट्रिक ने कहा था कि वह अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ अपनी पार्टनरशिप को विस्तार नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचने में खुशी होगी।

खेवड़ा में कंपनी लगा रही सबसे बड़ा प्लांट

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी। कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता 16.6 गीगावाट की है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट की क्षमता को हासिल कर लेना है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट खेवड़ा गुजरात में लगा रहा है। यह पेरिस के कुल एरिया का 5 गुना है।

2018 से इस कंपनी में अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जी के पास 37.4% -37.4 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, तब पब्लिक के पास 25.2 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

