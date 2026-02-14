फार्मा कंपनी को हुआ ₹635 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 शेयर ₹29 डिविडेंड देने का फैसला
टॉरेंट फार्मा (Torrent Pharma) ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 26.24 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ टॉरेंट फार्मा ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है।
टॉरेंट फार्मा (Torrent Pharma) ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 26.24 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ टॉरेंट फार्मा ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक शेयर पर 29 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है।
635 करोड़ रुपये का हुआ नेट प्रॉफिट
Torrent Pharma ने दी जानकारी में कहा है कि अक्टूबर से दिंसबर 2025 के दौरान 635 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में फार्मा कंपनी को 503 करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर तिमाही में Torrent Pharma का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 3303 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2809 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के रेवन्यू में सालाना आधार पर 17.60 प्रतिशत बढ़ा है।
टॉरेंट फार्मा का EBITDA सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का EBITDA 1088 करोड़ रुपये रहा है।
29 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी
टॉरेंट फार्मा ने एक शेयर पर 29 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी योग्य निवेशकों को 6 मार्च 2026 या उसके आस-पास डिविडेंड देगी। बता दें, इस डिविडेंड के लिए कंपनी 18 फरवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
शुक्रवार को टॉरेंट फार्मा का शेयर 0.18 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4074.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने में टॉरेंट फार्मा के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत बढ़ा है। टॉरेंट फार्मा का 52 वीक हाई 4239.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2891.45 रुपये है। Torrent Pharma का मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ रुपये का है।
दो साल में टॉरेंट फार्मा के शेयरों की कीमतों में 55 प्रतिशत और 5 साल में यह स्टॉक 213 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 10 साल में यह स्टॉक 561 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
