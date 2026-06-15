तोरई ₹8, करेला ₹12, भिंडी ₹10 किलो, अदरक ₹250, मंडी और फुटकर रेट में कई गुने का क्यों है अंतर?
मुख्य बातें
- Fresh Vegetables Price List: लौकी 10 और 20 रुपए पीस, करेला 20 रुपए और भिंडी भी 20 रुपए किलो
- तोरई या नेनुआ 20 रुपए किलो और शाम को 10 रुपए
- परवल 50 रुपए, टमाटर 60 रुपए, प्याज 36 रुपए और आलू 14 रुपए किलो
दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 15 दिनों हरी सब्जियों की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। सब्जियों की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे आंधी-तूफान और बारिश है। खेतों में पड़ी सब्जियां खराब हो गई हैं और मंडियों में इनकी आवक कम हो गई है। हालांकि, थोक और फुटकर रेट में दो से चार गुने का अंतर है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की कप्तानगंज थोक मंडी की। यहां रविवार को तोरई या नेनुआ 6 से 8 रुपये किलो बिकी, बोड़ा 25 रुपये किलो, भिंडी जो कुछ दिन पहले तक सुबह 3 रुपये बिक रही थी, अब 10 रुपये किलो पर पहुंच गई है। परवल इस मंडी में 120 रुपये में 5 किलो मिल रहा था।
लोकल मार्केट में दो से चार गुने हो गए दाम
यही सब्जियां कप्तानगंज से जब लोकल मार्केट में आईं तो रेट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लौकी 10 और 20 रुपए पीस, करेला 20 रुपए और भिंडी भी 20 रुपए किलो। तोरई या नेनुआ 20 रुपए किलो और शाम को 10 रुपए। परवल 50 रुपए, टमाटर 60 रुपए, प्याज 36 रुपए और आलू 14 रुपए किलो बिक रहा था। सबसे महंगा अदरक था, जो 25 रुपए में 100 ग्राम यानी 250 रुपए किलो था।
दिल्ली की अजादपुर मंडी से लोकल मार्केट तक क्या हें रेट
शिवसागर दिल्ली में सब्जी की दुकान लगाते हैं। उनके मुताबिक दिल्ली की आजादपुर मंडी में रविवार को भिंडी कुछ दिन पहले तक 16 रुपये किलो थी, अब 34 रुपये किलो पड़ी। फुटकर में यह 60 रुपये किलो बिकी। गोभी 15 दिन पहले 20 रुपये किलो बिक रहा था जो, 80 रुपये किलो पर पहुंच गया।
रिटेल ग्राहकों को यह 100 से 120 रुपये किलो मिला। करेला 10 रुपये किलो था और फुटकर में 40 रुपये किलो बिका। तोरई 15 रुपये किलो थी, जो फुटकर में 40 रुपये किलो बिकी। खीरा 23 रुपये किलो था और टिंडा 25 रुपये। ये दोनो फुटकर में 40 से 80 रुपये किलो बिके।
ऑनलाइन सब्जियों के रेट तो काफी अधिक
अगर ऑनलाइन सब्जियों के रेट की बात करें तो बिगबास्केट पर गोभी 31.16 में 400 ग्राम का एक पीस, टमाटर 62.32 रुपये किलो और बिन्स करीब 130 रुपये किलो था। लौकी 10 रुपये पीस और तोरई 90 रुपये किलो थी। करेला 73.72 रुपये किलो बिक रहा था। blikit पर 200 ग्राम अदरक 56 रुपये, टमाटर 74 रुपये, लौकी 24 रुपये पीस, भिंडी 24 रुपये की 250 ग्राम थी।
बारिश ने लगाई हरी सब्जियों की कीमतों में आग
मानसून से पहले आंधी-तूफान और बारिश ने हरी सब्जियों की कीमतों में आग लगा दी है। 15 दिन पहले के मुकाबले अब सब्जियों के रेट थोक मंडी में ही डेढ़ से दो गुने हो गए हैं। ऐसे में खुदरा ग्राहकों के लिए इनकी कीमतें और बढ़ गई हैं।
थोक और फुटकर रेट में क्यों है इतना अंतर
शिवसागर बताते हैं कि कच्चा सौदा होने के कारण 10 प्रतिशत सब्जियां शाम तक खराब हो जाती हैं। शहर के ग्राहक क्वॉलिटी से समझौता नहीं करते। ऐसे में मंडी से आई सब्जियों को छांटकर अलग करना पड़ता है, जिससे ढेर सारी सब्जियां बेकार निकल जाती हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें