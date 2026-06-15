तोरई ₹8, करेला ₹12, भिंडी ₹10 किलो, अदरक ₹250, मंडी और फुटकर रेट में कई गुने का क्यों है अंतर?

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 15 दिनों हरी सब्जियों की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। सब्जियों की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे आंधी-तूफान और बारिश है। खेतों में पड़ी सब्जियां खराब हो गई हैं और मंडियों में इनकी आवक कम हो गई है। हालांकि, थोक और फुटकर रेट में दो से चार गुने का अंतर है।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की कप्तानगंज थोक मंडी की। यहां रविवार को तोरई या नेनुआ 6 से 8 रुपये किलो बिकी, बोड़ा 25 रुपये किलो, भिंडी जो कुछ दिन पहले तक सुबह 3 रुपये बिक रही थी, अब 10 रुपये किलो पर पहुंच गई है। परवल इस मंडी में 120 रुपये में 5 किलो मिल रहा था।

लोकल मार्केट में दो से चार गुने हो गए दाम यही सब्जियां कप्तानगंज से जब लोकल मार्केट में आईं तो रेट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लौकी 10 और 20 रुपए पीस, करेला 20 रुपए और भिंडी भी 20 रुपए किलो। तोरई या नेनुआ 20 रुपए किलो और शाम को 10 रुपए। परवल 50 रुपए, टमाटर 60 रुपए, प्याज 36 रुपए और आलू 14 रुपए किलो बिक रहा था। सबसे महंगा अदरक था, जो 25 रुपए में 100 ग्राम यानी 250 रुपए किलो था।

दिल्ली की अजादपुर मंडी से लोकल मार्केट तक क्या हें रेट शिवसागर दिल्ली में सब्जी की दुकान लगाते हैं। उनके मुताबिक दिल्ली की आजादपुर मंडी में रविवार को भिंडी कुछ दिन पहले तक 16 रुपये किलो थी, अब 34 रुपये किलो पड़ी। फुटकर में यह 60 रुपये किलो बिकी। गोभी 15 दिन पहले 20 रुपये किलो बिक रहा था जो, 80 रुपये किलो पर पहुंच गया।

रिटेल ग्राहकों को यह 100 से 120 रुपये किलो मिला। करेला 10 रुपये किलो था और फुटकर में 40 रुपये किलो बिका। तोरई 15 रुपये किलो थी, जो फुटकर में 40 रुपये किलो बिकी। खीरा 23 रुपये किलो था और टिंडा 25 रुपये। ये दोनो फुटकर में 40 से 80 रुपये किलो बिके।

ऑनलाइन सब्जियों के रेट तो काफी अधिक

अगर ऑनलाइन सब्जियों के रेट की बात करें तो बिगबास्केट पर गोभी 31.16 में 400 ग्राम का एक पीस, टमाटर 62.32 रुपये किलो और बिन्स करीब 130 रुपये किलो था। लौकी 10 रुपये पीस और तोरई 90 रुपये किलो थी। करेला 73.72 रुपये किलो बिक रहा था। blikit पर 200 ग्राम अदरक 56 रुपये, टमाटर 74 रुपये, लौकी 24 रुपये पीस, भिंडी 24 रुपये की 250 ग्राम थी।

बारिश ने लगाई हरी सब्जियों की कीमतों में आग मानसून से पहले आंधी-तूफान और बारिश ने हरी सब्जियों की कीमतों में आग लगा दी है। 15 दिन पहले के मुकाबले अब सब्जियों के रेट थोक मंडी में ही डेढ़ से दो गुने हो गए हैं। ऐसे में खुदरा ग्राहकों के लिए इनकी कीमतें और बढ़ गई हैं।