आज के टॉप पिक्स: HDFC Bank, Coal India, IRFC समेत कई कंपनियों से जुड़े बड़े अपडेट

आज की कॉर्पोरेट खबरों में गवर्नेंस ,विनिवेश,बड़े लोन डील, फंड रेजिंग और रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन हैं। ऐसे में इन अपडेट्स से जुड़ीं कंपनियों HDFC Bank, Coal India),IRFC, GOCL, Balkrishna Industries पर आज निवेशकों की नजर रहेगी।

आज की कॉर्पोरेट खबरों में गवर्नेंस ,विनिवेश,बड़े लोन डील, फंड रेजिंग और रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन हैं। ऐसे में इन अपडेट्स से जुड़ीं कंपनियों HDFC Bank, Coal India),IRFC, GOCL, Balkrishna Industries पर आज निवेशकों की नजर रहेगी।इन अपडेट्स का असर इन कंपनियों के शेयरों पर आज दिख सकता है।

HDFC Bank: SEBI चीफ का बयान, पारदर्शिता पर जोर HDFC Bank से जुड़े घटनाक्रम पर SEBI प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने बोर्ड स्तर पर पारदर्शिता और संस्थागत प्रक्रियाओं की अहमियत को रेखांकित किया है। उन्होंने बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वतंत्र निदेशकों को तय आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी चिंता को बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में औपचारिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। यह बयान कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बढ़ती सख्ती की ओर इशारा करता है।

Coal India: SECL में 25% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी Coal India Ltd ने अपनी सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स (SECL) में हिस्सेदारी घटाने की योजना को मंजूरी दी है। कंपनी ने OFS के जरिए 25% तक इक्विटी बेचने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा SECL 10% तक नई इक्विटी जारी करेगी। इससे सरकार को विनिवेश के जरिए बड़ी रकम जुटाने में मदद मिल सकती है।

IRFC: ₹12,842 करोड़ का बड़ा लोन एग्रीमेंट आईआरएफसी ने हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिडेट के साथ बड़ा रुपया टर्म लोन समझौता किया है। इस डील के तहत IRFC कंपनी के ₹12,842 करोड़ तक के पुराने कर्ज को रीफाइनेंस करेगा। यह सौदा IRFC के लोन पोर्टफोलियो को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

बाल कृष्ण इंडस्ट्रीज: ₹750 करोड़ के NCD जारी करेगी कंपनी बाल कृष्ण इंडस्ट्रीज ने फंड जुटाने के लिए 750 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी करने की मंजूरी दी है। कंपनी 75,000 डिबेंचर जारी करेगी, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 लाख प्रति यूनिट होगी। यह इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किया जाएगा। इससे कंपनी अपनी कैपिटल जरूरतों को पूरा करेगी।

GOCL Corporation: बेंगलुरु में 38 एकड़ जमीन का मोनेटाइजेशन GOCL Corporation Ltd ने बेंगलुरु के येलहंका में स्थित अपनी 38 एकड़ जमीन के शुरुआती मोनेटाइजेशन को मंजूरी दी है। यह Ecopolis प्रोजेक्ट हिंदुजा रियलटी वेंचर्स लिमिटेड के साथ संयुक्त विकास समझौते के तहत विकसित किया जा रहा है। इससे कंपनी को रियल एस्टेट से अच्छा कैश फ्लो मिलने की उम्मीद है।