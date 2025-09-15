top 8 intraday hot stocks with stop loss and target to buy today आज के टॉप 8 इंट्राडे हॉट स्टॉक्स स्टॉप लॉस और टार्गेट के साथ, Business Hindi News - Hindustan
आज के टॉप 8 इंट्राडे हॉट स्टॉक्स स्टॉप लॉस और टार्गेट के साथ

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 07:24 AM
Intraday Stocks To Buy: आज के कारोबार के लिए मार्केट एक्स्पर्ट्स ने आठ शेयरों को चुना है। ये सिफारिशें सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी) और शिजू कुथुप्पलक्कल (प्रभुदास लीलाधर) जैसे अनुभवी विश्लेषकों ने की हैं। ये सभी शेयर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर चुने गए हैं और इनमें शॉर्ट टर्म में तेजी की संभावना दिख रही है।

सुमीत बगड़िया के पसंदीदा शेयर

1. BEML लिमिटेड

बगड़िया का कहना है कि BEML का शेयर आज ₹4,420 के स्तर पर है। उन्होंने इसे खरीदने की सलाह दी है और कहा है कि इसका स्टॉप लॉस ₹4,250 रखना चाहिए] जबकि टार्गेट प्राइस ₹4,777 है। उनके मुताबिक, इस शेयर में तेजी का रुख बना हुआ है और यह अपने नजदीकी प्रतिरोध स्तरों को पार कर चुका है। तेज वॉल्यूम के साथ यह शेयर ऊपर की ओर बढ़ सकता है।

2. एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड

इस शेयर को खरीदने की सलाह ₹1,085 के स्तर पर दी गई है] जबकि स्टॉप लॉस ₹1,050 और टार्गेट ₹1,165 रखा गया है। बगड़िया के अनुसार, यह शेयर अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाल में इसने प्रतिरोध स्तर को तोड़ा है और आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई है।

गणेश डोंगरे के द्वारा चुने गए शेयर

3. वेदांता लिमिटेड

डोंगरे ने वेदांता को ₹450 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने इसका स्टॉप लॉस ₹440 और टार्गेट ₹465 रखा है। उनका कहना है कि यह शेयर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में है और इसमें निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। ₹440 के स्तर पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, जिससे यह और ऊपर जा सकता है।

4. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड

इस शेयर को ₹463 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस ₹450 और टार्गेट ₹485 रखा गया है। डोंगरे जी के मुताबिक, यह शेयर भी बुलिश ट्रेंड में है और ₹450 के सपोर्ट से उछाल के साथ आगे बढ़ सकता है।

5. प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

इसे ₹1,550 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस ₹1,530 और टार्गेट ₹1,620 है। यह शेयर एक मजबूत सपोर्ट पर है और टेक्निकल सेटअप इशारा कर रहा है कि यह ऊपर की ओर बढ़ सकता है।

शिजू कुथुप्पलक्कल के शेयर

6. आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड

शिजू जी ने इस शेयर को ₹517 पर खरीदने की सलाह दी है। उनका टार्गेट ₹555 और स्टॉप लॉस ₹506 है। उन्होंने बताया कि यह शेयर कंसॉलिडेशन के बाद अच्छे सपोर्ट पर है और वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ यह ऊपर जा सकता है। RSI भी मजबूत स्थिति में है।

7. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इस शेयर को ₹215.65 पर खरीदने की सलाह दी गई है। टार्गेट ₹230 और स्टॉप लॉस ₹210 रखा गया है। शिजू जी के अनुसार, इस शेयर ने हाल में हॉयर बॉटम पैटर्न बनाया है और RSI में ऊपर की ओर मजबूत मोमेंटम दिख रहा है।

8. HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड

इसे ₹873 पर खरीदने की सलाह दी गई है। टार्गेट ₹930 और स्टॉप लॉस ₹855 है। यह शेयर पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा चुका है और अब consolidation के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। RSI में अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

