₹20 से कम के इन 10 शेयरों ने किया कमाल! सिर्फ 6 महीने में दिया 198% तक रिटर्न
मुख्य बातें
- पिछले 6 महीनों में ₹20 से कम कीमत वाले 10 पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को 19% से लेकर 198% तक का शानदार रिटर्न दिया है
- इस लिस्ट में RGF कैपिटल मार्केट, जय माता ग्लास, इंपावर इंडिया (Empower India), NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेस समेत कई माइक्रो-कैप कंपनियां शामिल हैं
अगर आप शेयर बाजार में कम कीमत वाले पेनी स्टॉक्स पर नजर रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए दिलचस्प हो सकती है। पिछले 6 महीनों में कई पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है। कुछ शेयरों ने तो करीब 198% तक की तेजी दर्ज की है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेनी स्टॉक्स जितना तेजी से ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए इनमें निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
पिछले 6 महीने में 10 पेनी स्टॉक्स का रिटर्न
|क्रम
|कंपनी का नाम
|6 महीने का रिटर्न
|पिछला बंद भाव (₹)
|1
|RGF Capital Markets
|198%
|2.47
|2
|Jai Mata Glass
|93%
|2.87
|3
|Empower India
|92%
|2.59
|4
|NCL Research & Financial Services
|72%
|0.74
|5
|Sadhana Nitro Chem
|63%
|2.66
|6
|GACM Technologies
|38%
|0.72
|7
|NHC Foods
|34%
|1.03
|8
|New Light Industries
|31%
|1.68
|9
|LA TIM Metal & Industries
|22%
|10.40
|10
|Anlon Healthcare
|19%
|14.62
नोट: ये सभी पेनी स्टॉक्स हैं। इनका पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इनमें निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, कारोबार, लिक्विडिटी और जोखिम का अच्छी तरह मूल्यांकन करना चाहिए।
पेनी स्टॉक्स का शेयर प्रदर्शन
ACE इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार, स्क्रीनिंग में ऐसे शेयर शामिल किए गए, जिनका मार्केट कैप ₹1,000 करोड़ से कम, शेयर कीमत ₹20 से कम और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 5 लाख शेयर रहा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर RGF कैपिटल मार्केट रहा, जिसने पिछले 6 महीनों में 198% का रिटर्न दिया। इसके बाद जय माता ग्लास (Jai Mata Glass) ने 93%, इंपावर इंडिया (Empower India) ने 92%, NCL रिसर्च & फाइनेंशियल सर्विसेस ने 72%, साधना निट्रो शेम (Sadhana Nitro Chem) ने 63%, GACM टेक्नोलॉजीज (Technologies) ने 38%, NHC फूड्स ने 34%, न्यू लाइट इंडस्ट्रीज (New Light Industries) ने 31%, LA TIM मेटल & इंडस्ट्रीज ने 22% और एनलॉन हेल्थकेयर (Anlon Healthcare) ने 19% का रिटर्न दिया।
हालांकि, इन आंकड़ों को देखकर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होगा। पेनी स्टॉक्स में अक्सर कम लिक्विडिटी, ज्यादा उतार-चढ़ाव, सीमित वित्तीय जानकारी और जोखिम होता है। कई बार इनमें तेज उछाल के बाद बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। इसलिए केवल पिछले रिटर्न देखकर निवेश करने के बजाय कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, प्रमोटर होल्डिंग और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिए।
अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई शेयर पहले से मौजूद है, तो उसके प्रदर्शन और कंपनी के फंडामेंटल पर नजर बनाए रखें। वहीं, नए निवेशकों के लिए सलाह यही है कि पेनी स्टॉक्स में केवल उतनी ही रकम लगाएं, जितना जोखिम उठाने की क्षमता हो। सही रिसर्च और संतुलित निवेश रणनीति ही इस तरह के शेयरों में लंबे समय तक सफलता दिला सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।