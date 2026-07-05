शेयर बाजार में धमाका! सिर्फ 1 हफ्ते में इन 6 कंपनियों की दौलत ₹1 लाख करोड़ बढ़ी, इनको लगा बड़ा झटका
मुख्य बातें
- भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह आई तेजी के बीच टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया
- भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस सबसे बड़े गेनर रहे, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, TCS और L&T की बाजार वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई
भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह शानदार तेजी देखने को मिली, जिसका फायदा देश की कई बड़ी कंपनियों को भी मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती के बीच भारत की टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalisation) में कुल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे, जबकि कुछ दिग्गज कंपनियों की बाजार वैल्यू में गिरावट भी दर्ज की गई।
बीते सप्ताह BSE सेंसेक्स 663.44 अंक यानी 0.86% और NSE निफ्टी 214.85 अंक यानी 0.89% की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में तेजी की बड़ी वजह भारत के मजबूत आर्थिक संकेतक, रिकॉर्ड GST कलेक्शन, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर सकारात्मक उम्मीदें रहीं। अमेरिका के उम्मीद से कमजोर लेबर मार्केट डेटा के बाद निवेशकों को लगा कि वैश्विक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में नरमी का रुख अपना सकते हैं, जिससे बाजार का माहौल और मजबूत हुआ।
सबसे ज्यादा फायदा भारती एयरटेल को हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 36,529 करोड़ रुपये बढ़कर 11.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया। इसके बाद बजाज फाइनेंस दूसरे सबसे बड़े लाभार्थी रहे, जिनकी बाजार वैल्यू 33,059 करोड़ रुपये बढ़कर 6.43 लाख करोड़ रुपये हो गई। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप में 16,084 करोड़ रुपये, एलआईसी में 8,602 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक में 7,665 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 6,461 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
हालांकि, सभी बड़ी कंपनियों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं रहा। लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के मार्केट कैप में सबसे बड़ी गिरावट आई और इसकी वैल्यू 26,572 करोड़ रुपये घट गई। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी 18,946 करोड़ रुपये कम हुआ। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की बाजार वैल्यू 4,846 करोड़ रुपये और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की वैल्यू 1,031 करोड़ रुपये घट गई।
मार्केट वैल्यू के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान है।
मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर घरेलू आर्थिक आंकड़े मजबूत बने रहते हैं, कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हैं और वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि, निवेशकों को बाजार की अस्थिरता को देखते हुए किसी भी शेयर में निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल और अपने निवेश लक्ष्य का जरूर आकलन करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।