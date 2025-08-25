कमाई में 2025 के टॉप-10 अरबपति, इसमें नहीं है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम

विश्व के टॉप अरबपतियों की संपत्ति में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिनमें टेक सेक्टर के दिग्गजों का दबदबा रहा। नेटवर्थ में सबसे ज्यादा उछाल लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग और जेन्सन हुआंग जैसे टेक उद्योगपतियों ने दर्ज किया।

विश्व के टॉप अरबपतियों की संपत्ति में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिनमें टेक सेक्टर के दिग्गजों का दबदबा रहा। नेटवर्थ में सबसे ज्यादा उछाल लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग और जेन्सन हुआंग जैसे टेक उद्योगपतियों ने दर्ज किया। यानी इस सेक्टर के अरबपतियों पर डॉलर की बारिश हो रही है।

एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की संपत्ति भी इस साल 10.30 अरब डॉलर बढ़ी है। उनकी कुल संपत्ति 101 अरब डॉलर है। यानी एलिसन करीब-करीब इतनी संपत्ति इस साल अपने नेटवर्थ में जोड़ चुके हैं। दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क इस साल के टॉप लूजर हैं। इन्होंने 53 अरब डॉलर की दौलत गंवाई है।

नेटवर्थ के मामले में लैरी एलिसन (288 अरब डॉलर) दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जबकि मार्क जुकरबर्ग (265 अरब डॉलर) तीसरे स्थान पर हैं। Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग की संपत्ति में AI बूम के कारण भारी वृद्धि हुई, जिससे वे दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शामिल हो गए।

यह रुझान दर्शाता है कि एआई और प्रौद्योगिकी इनोवेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था में मनी मशीन बने हुए हैं। इस सूची में अमेरिका के अलावा मैक्सिको, फ्रांस, चीन और इटली के अरबपति शामिल हैं। टेक के अलावा, टेलीकॉम (कार्लोस स्लिम) , उपभोक्ता सामान (वांग निंग), और खाद्य (जियोवानी फेररो) जैसे क्षेत्रों ने भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी।

कमाई में 2025 के टॉप-10 अरबपति

1. लैरी एलिसन (Oracle): $96.3 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $288 अरब

2. मार्क जुकरबर्ग (Meta): 57.7 अरब डॉलर की वृद्धि, कुल संपत्ति $265 अरब

3. जेन्सन हुआंग (Nvidia): 40.5 अरब डॉलर की वृद्धि, कुल संपत्ति $155 अरब

4. स्टीव बाल्मर (Microsoft): 27.7 अरब डॉलर की वृद्धि, कुल संपत्ति $174 अरब

5. कार्लोस स्लिम (America Movil): $25.4 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $105 अरब

6. फ्रेंकोइस बेटनकूर मेयर्स (L'Oreal): $24.2 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $98.6 अरब

7. थॉमस पीटरफी (Interactive Brokers): $21.6 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $74.8 अरब

8. वांग निंग (चीनी उपभोक्ता वस्तुएं): $18.6 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $26.2 अरब

9. मा हुआटेंग (Tencent): $17.1 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $65.4 अरब

10. जियोवानी फेररो (Ferrero SpA): $16.5 अरब की वृद्धि, कुल संपत्ति $52.3 अरब