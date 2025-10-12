FD पर 1 साल में सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे ये 10 बैंक, मिलेगा करीब 8% तक रिटर्न; इनमें SBI भी शामिल

अगर आप अपनी सेविंग्स को सेफ इनवेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, अभी भी अपनी सेविंग्स को इनवेस्ट करने और बेहतर रिटर्न के लिए अभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे शानदार ऑप्शनों में से एक है।

अगर आप अपनी सेविंग्स को सेफ इनवेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, अभी भी अपनी सेविंग्स को इनवेस्ट करने और बेहतर रिटर्न के लिए अभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे शानदार ऑप्शनों में से एक है। मौजूदा समय में देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर लैंडर से लेकर सरकारी बैंक तक एफडी करने पर अपने ग्राहकों को शानदार रिटर्न दे रहे हैं। बता दें कि कई ऐसे बैंक हैं जो 1 साल की एफडी पर अपने ग्राहकों को करीब 8 पर्सेंट तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं। आइए जानते हैं 1 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले ऐसे ही 10 बैंकों के बारे में।

केनरा बैंक दे रहा 7.50% का ब्याज डीसीबी बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट का ब्याज ऑफर कर रहा है। इसके अलावा, केनरा बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट और अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

बैंक ऑफ इंडिया दे रहा बंपर रिटर्न कर्नाटक बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट और अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.40 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। वहीं, डॉयचे बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज ऑफर कर रहा है। जबकि बैंक आफ इंडिया 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को इसी टाइम पीरियड के लिए 7.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।