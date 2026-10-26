Tonbo Imaging के शेयर में 17% का उछाल, IPO प्राइस से 90% ऊपर पहुंचा भाव; अब क्या करें निवेशक?

मुख्य बातें

डिफेंस सेक्टर की कंपनी टोंबो इमेजिंग इंडिया (Tonbo Imaging India) के शेयरों में लिस्टिंग के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 26 अक्टूबर को शेयर 17% से ज्यादा उछल गए और IPO के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 90% ऊपर पहुंच गए। कंपनी के IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और यह इश्यू करीब 136 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि अब मुनाफा वसूली करें, शेयर होल्ड करें या गिरावट आने पर खरीदारी का मौका तलाशें? आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

लिस्टिंग के बाद भी जारी है शेयरों की तेजी

टोंबो इमेजिंग इंडिया (Tonbo Imaging India) ने 23 अक्टूबर को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की थी। कंपनी के शेयर NSE पर ₹1,160 पर लिस्ट हुए, जो ₹700 के इश्यू प्राइस से 65.71% ज्यादा था। वहीं, BSE पर शेयर ₹1,162 पर लिस्ट हुआ था, यानी करीब 66% का लिस्टिंग गेन, इसके बाद भी शेयरों में तेजी जारी रही। 26 अक्टूबर को शेयरों में 17% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के साथ शेयर का भाव IPO के इश्यू प्राइस से करीब 90% ऊपर पहुंच गया। लिस्टिंग के बाद BSE पर कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹7,111 करोड़ था।

इस प्रदर्शन से साफ है कि बाजार में कंपनी के शेयरों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी मजबूत बनी हुई है। हालांकि, कम समय में इतनी तेजी के बाद शेयर में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

शेयरों में तेजी के बीच बल्क डील

BSE के आंकड़ों के मुताबिक, 23 अक्टूबर को PRB सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने ₹1,117.10 प्रति शेयर के भाव पर 3,71,195 शेयर खरीदे। इसी दिन कंपनी ने ₹1,081.90 प्रति शेयर के भाव पर 26,537 शेयर बेचे। वहीं, इरेज ब्रोकिंग सर्विसेज एलएलपी ने ₹1,125.95 प्रति शेयर की दर से 5,09,569 शेयर खरीदे। इसके अलावा, इसने ₹1,099.43 प्रति शेयर के भाव पर 3,10,631 शेयर बेचे। इन बल्क डील से लिस्टिंग के दिन शेयर में बड़े लेनदेन का पता चलता है। हालांकि, केवल बल्क डील के आधार पर शेयर की आगे की दिशा तय करना सही नहीं होगा।

शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

लाइव मिंट से बातचीत में कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट) महेश एम. ओझा ने बताया कि जिन निवेशकों को IPO में शेयर मिले हैं, वे आंशिक मुनाफा वसूली पर विचार कर सकते हैं और बाकी शेयर लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। उनके मुताबिक, कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग, सेक्टर के अनुकूल माहौल और भविष्य में कारोबार बढ़ने की संभावनाएं लंबी अवधि के नजरिए से अहम हैं। एक अन्य एनालिस्ट की राय भी लंबी अवधि के निवेश को लेकर सकारात्मक रही। IPO में शेयर नहीं पाने वाले निवेशक जल्दबाजी में ऊंचे भाव पर खरीदारी करने के बजाय लिस्टिंग के बाद किसी संभावित गिरावट का इंतजार कर सकते हैं।

निवेशकों के लिए क्या मायने?

IPO में शेयर पाने वाले निवेशक अपने जोखिम और निवेश के लक्ष्य के हिसाब से कुछ शेयर बेचकर मुनाफा सुरक्षित करने पर विचार कर सकते हैं। वहीं, नए निवेशकों को तेज उछाल के बाद शेयर का मूल्यांकन, कंपनी की कारोबारी संभावनाएं और बाजार में उतार-चढ़ाव ध्यान में रखना चाहिए। यह किसी भी तरह की गारंटी नहीं है कि शेयर आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा।

135.90 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO

टोंबो इमेजिंग इंडिया का ₹852.18 करोड़ का IPO निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। NSE के आंकड़ों के अनुसार, बोली लगाने के आखिरी दिन यह इश्यू कुल 135.90 गुना सब्सक्राइब हुआ था। IPO में 85,26,033 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 1,15,87,19,247 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। अलग-अलग निवेशक कैटेगिरी में सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा इस प्रकार रहा।



QIB यानी संस्थागत निवेशक:- 293.56 गुना

293.56 गुना NII यानी गैर-संस्थागत निवेशक:- 170.94 गुना

170.94 गुना रिटेल निवेशक:- 31.07 गुना

IPO का प्राइस बैंड ₹665 से ₹700 प्रति शेयर रखा गया था। इस इश्यू में प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.22 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे। यह पूरा इश्यू OFS था, इसलिए IPO से जुटाई गई रकम कंपनी को नहीं मिलेगी। यह रकम शेयर बेचने वाले मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी।

क्या काम करती है टोंबो इमेजिंग इंडिया?

टोंबो इमेजिंग इंडिया डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में काम करती है। कंपनी निगरानी, टोही, टारगेटिंग और कंट्रोल जैसे कामों के लिए सेंसर, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और गाइडेंस सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में थर्मल इमेजिंग कोर, वेपन साइट्स, टारगेटिंग सिस्टम, मिसाइल सीकर, फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम शामिल हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी और आधुनिक निगरानी प्रणालियों की मांग कंपनी के लिए भविष्य में अवसर पैदा कर सकती है। हालांकि, निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक, मुनाफे की क्षमता, वैल्यूएशन और भविष्य की कारोबारी योजनाओं का आकलन करना जरूरी है।

निवेशक क्या रणनीति अपनाएं?

टोंबो इमेजिंग इंडिया (Tonbo Imaging) के शेयरों में IPO के बाद तेज उछाल ने शुरुआती निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन, इश्यू प्राइस से करीब 90% ऊपर पहुंचने के बाद नए निवेशकों के लिए खरीदारी का फैसला सावधानी से लेना जरूरी है। IPO में शेयर पाने वाले निवेशक आंशिक मुनाफा वसूली और बाकी शेयरों को लंबी अवधि के लिए रखने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। वहीं, नए निवेशक संभावित गिरावट और कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर रख सकते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

26 अक्टूबर को Tonbo Imaging India Ltd के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक (01:24pm) NSE पर कंपनी का शेयर 7.43% तेजी के साथ ₹1,218 पर कारोबार कर रहा था।