Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today two companies new ipo opens check GMP and price band here
आज से खुल गए 2 कंपनियों के नए IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड, GMP

आज से खुल गए 2 कंपनियों के नए IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड, GMP

संक्षेप:

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में आज दो कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। दोनों कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में ही हैं। एक कंपनी के के सिल्क मिल्स आईपीओ है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

Wed, 26 Nov 2025 08:45 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में आज दो कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। दोनों कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में ही हैं। एक कंपनी के के सिल्क मिल्स आईपीओ है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-के के सिल्क मिल्स लिमिटेड आईपीओ

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 28.50 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 75 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 26 नवंबर को खुल जाएगा। रिटेल निवेशकों के पास 28 नवंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

कंपनी ने आईपीओ के लिए 36 रुपये से 38 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट यानी 6000 शेयरों को एक साथ खरीदना होगा। जिसकी वजह 2.28 लाख रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट करना होगा।

ये भी पढ़ें:कंपनी को मिला यूरिया का ऑर्डर, रिकॉर्ड हाई पर मल्टीबैगर स्टॉक

ग्रे मार्केट से ग्रीन सिग्नल

बाजार के बदलते हालात के बाद भी यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 6.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि 17.11 रुपये के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा था। ग्रे मार्केट दर्शाता है कि कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग के वक्त हर दो लॉट पर 19500 रुपये का फायदा दे सकता है।

2- Mother Nutri Foods

यह आईपीओ भी 26 नवंबर से 28 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 39.59 करोड़ रुपये का है। कंपनी 27 लाख फ्रेश शेयर और 70 हजार ऑफर फार सेल के जरिए स्टॉक जारी करेगी।

ये भी पढ़ें:रक्षा मंत्रालय इस कंपनी को दिया फिर से ₹108 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों में उछाल

Mother Nutri Foods का प्राइस बैंड 111 रुपये से 117 रुपये है। कंपनी 1200 शेयरों का एक लॉट बनाई है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम से कम 280800 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 25 नवंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 10.99 करोड़ रुपये जुटाए है। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड की थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।