आज से खुल गए 2 कंपनियों के नए IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड, GMP

संक्षेप: IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में आज दो कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। दोनों कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में ही हैं। एक कंपनी के के सिल्क मिल्स आईपीओ है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में आज दो कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। दोनों कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में ही हैं। एक कंपनी के के सिल्क मिल्स आईपीओ है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-के के सिल्क मिल्स लिमिटेड आईपीओ इस कंपनी के आईपीओ का साइज 28.50 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 75 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 26 नवंबर को खुल जाएगा। रिटेल निवेशकों के पास 28 नवंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

कंपनी ने आईपीओ के लिए 36 रुपये से 38 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट यानी 6000 शेयरों को एक साथ खरीदना होगा। जिसकी वजह 2.28 लाख रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट करना होगा।

ग्रे मार्केट से ग्रीन सिग्नल बाजार के बदलते हालात के बाद भी यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 6.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि 17.11 रुपये के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा था। ग्रे मार्केट दर्शाता है कि कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग के वक्त हर दो लॉट पर 19500 रुपये का फायदा दे सकता है।

2- Mother Nutri Foods यह आईपीओ भी 26 नवंबर से 28 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 39.59 करोड़ रुपये का है। कंपनी 27 लाख फ्रेश शेयर और 70 हजार ऑफर फार सेल के जरिए स्टॉक जारी करेगी।

Mother Nutri Foods का प्राइस बैंड 111 रुपये से 117 रुपये है। कंपनी 1200 शेयरों का एक लॉट बनाई है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम से कम 280800 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 25 नवंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 10.99 करोड़ रुपये जुटाए है। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड की थी।