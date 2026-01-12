खुल गए 2 कंपनियों के IPO, एक का GMP अभी से दिखा रहा 14 रुपये का फायदा

संक्षेप: IPO News: आज दो कंपनियों का आईपीओ ओपन हुआ है। यह दोनों कंपनियां एसएमई सेगमेंट की है। इन दोनों कंपनियों में एक कंपनी ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है।

IPO News: आज दो कंपनियों का आईपीओ ओपन हुआ है। यह दोनों कंपनियां एसएमई सेगमेंट की है। इन दोनों कंपनियों में एक कंपनी ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

1-Avana Electrosystems IPO इस कंपनी के आईपीओ का साइज 35.22 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 52 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 0.08 करोड़ शेयर जारी करेगी। आईपीओ 12 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा।

इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 56 रुपये से 59 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 236000 रुपये का रहेगा। बता दें, इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होगी।

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में 14 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 23.73 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।

2- Narmadesh Brass Industries IPO इस एसएमई सेगमेंट आईपीओ का साइज 44.87 करोड़ रुपये है। आईपीओ के जरिए कंपनी 0.07 करोड़ शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 0.02 करोड़ शेयर जारी करेगी। आईपीओ 12 जनवरी से 15 जनवरी तक ओपन रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 515 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

इस आईपीओ का लॉट साइज 240 शेयरों का है। कम से कम 480 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 247200 रुपये का दांव लगाना होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में है।

ग्रे मार्केट की बात करें तो यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।