आज खुल गए हैं दो कंपनियों के IPO, सिर्फ एक का GMP अच्छा, आपका है किसी पर दांव लगाने का इरादा?
IPO News: आज प्राइमरी मार्केट में दो कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन दो कंपनियों के आईपीओ में एक कंपनी मेनबोर्ड सेगमेंट की है। और कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। आइए दोनों के विषय में डीटेल्स में जानते हैं।
IPO News: आज प्राइमरी मार्केट में दो कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन दो कंपनियों के आईपीओ में एक कंपनी मेनबोर्ड सेगमेंट की है। और कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। आइए दोनों के विषय में डीटेल्स में जानते हैं।
1-Gaudium IVF & Women Health IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 165 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर और 95 लाख शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। आईपीओ आज यानी 20 फरवरी से 24 फरवरी तक खुला रहेगा।
कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 75 रुपये से 79 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 189 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14931 रुपये का दांव लगाना होगा।
आईपीओ का अधिकतम 50 प्रतिशत का क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए और एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। बता दें, कंपनी भारत के अलावा कनाडा, यूके, अमेरिका, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और ओमान के मरीजों को भी अपनी सर्विसेज दे रही है।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 8.5 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 10.76 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।
2- Manilam Industries India IPO
यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज 39.95 करोड़ रुपये का है। जिसमें 47 लाख शेयर फ्रेश इश्यू और 11 लाख शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किया जाएगा। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 20 फरवरी यानी आज से 24 फरवरी तक खुला रहेगा।
कंपनी ने आईपीओ के लिए 65 रुपये से 69 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड निर्धारित किया है। कंपनी के आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 276000 रुपये है।
इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होगी। एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 19 फरवरी को ही खुल गया था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 11.30 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, ग्रे मार्केट में आईपीओ संघर्ष कर रहा है। आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये आज है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।