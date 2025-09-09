today two companies ipo open both of them in good condition in grey market आज 2 कंपनियों का IPO ओपन, ग्रे मार्केट में दोनों का जलवा, आपका है किसी पर निवेश का इरादा, Business Hindi News - Hindustan
Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 08:50 AM
आज 2 कंपनियों का IPO ओपन, ग्रे मार्केट में दोनों का जलवा, आपका है किसी पर निवेश का इरादा

IPO News Updates: आज दो कंपनियों के आईपीओ प्राइमरी मार्केट में दस्तक दे रहे हैं। ये दोनों कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि दोनों का प्रदर्शन ग्रे मार्केट में बेहतर है। जिससे पॉजिटिव लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं।

1- Taurian MPS IPO

इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का साइज 42.53 करोड़ रुपये है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 42.53 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। यानी मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाएंगे। आईपीओ 9 सितंबर यानी आज से 11 सितंबर तक खुला रहेगा।

Taurian MPS IPO का प्राइस बैंड 162 रुपये से 170 रुपये तक तय किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2,73,600 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होगी।

ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यह अबतक का सबसे अधिक जीएमपी है। बता दें, आज के जीएमपी के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 8.77 प्रतिशत के प्रीमियम पर हो सकती है।

2- Karbonsteel Engineering IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 59.30 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए स्टॉक को जारी किया जाएगा। कंपनी का आईपीओ 11 सितंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 151 रुपये से 159 रुपये तय किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से 2,54,400 रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, इस कंपनी की भी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

इस कंपनी का जीएमपी 19 रुपये के लेवल पर आज ट्रेड कर रहा है। कल की तुलना में कंपनी कें जीएमपी में कोई बदलाव आज नहीं हुआ है। बता दें, 1 सितंबर को इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 22 रुपये था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

