आज से 2 कंपनियों के IPO पर दांव लगाने का मौका, छोटे निवेशकों के लिए हुआ ओपन

IPO News Updates: आज दो कंपनियों के आईपीओ प्राइमरी मार्केट में ओपन हो रहे हैं। इन दो कंपनियों में से एक कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। और एक कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। बता दें, दोनों कंपनियां ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:00 AM
IPO News Updates: आज दो कंपनियों के आईपीओ प्राइमरी मार्केट में ओपन हो रहे हैं। इन दो कंपनियों में से एक कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। और एक कंपनी मेनबोर्ड आईपीओ है। बता दें, दोनों कंपनियां ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

1- रचित प्रिंट्स आईपीओ (Rachit Prints IPO)

यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 19.49 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 13 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। बता दें, रचित आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 3 सितंबर तक खुला रहेगा।

कंपनी ने आईपीओ के 140 रुपये से 149 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशक को एक साथ 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,80,000 रुपये का एक साथ इंवेस्टमेंट करना होगा।

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ आज 21 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- Amanta Healthcare IPO

यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 126 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 3 सितंबर तक ओपन रहेगा।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 120 रुपये से 126 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है। वहीं, 119 शेयरों का कंपनी ने एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,994 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 28 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

