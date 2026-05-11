आज 2 दो कंपनियों के IPO हो गए हैं ओपन, एक का GMP दिखा रहा 37% का फायदा
IPO News: आज 12 मई को एसएमई कंंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन दो कंपनियों में एक कंपनी ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
IPO News: आज दो कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। ये दोनों कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल का भी आईपीओ इसी हफ्ते खुल रहा है। आइए प्राइस बैंड सहित अन्य डीटेल्स जान लेते हैं।
1-Goldline Pharmaceutical IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 11.61 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी 27 लाख नए शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ 12 मई से 14 मई तक खुला रहेगा।
क्या है प्राइस बैंड?
Goldline Pharmaceutical IPO का प्राइस बैंड 41 रुपये से 43 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी 3000 शेयरों का लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। Goldline Pharmaceutical IPO पर मिनिमम इनवेस्टमेंट 25800 रुपये का करना होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
ग्रे मार्केट में अच्छी स्थिति
Goldline Pharmaceutical IPO की ग्रे मार्केट में स्थिति काफी अच्छी है। कंपनी ग्रे मार्केट में आज 16 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट 37 प्रतिशत का फायदा आज की तारीख में दिखा रहा है। बता दें, कंपनी का सबसे अधिक जीएमपी 16 रुपये प्रति शेयर रहा है।
2-RFBL Flexi Pack IPO
इस एसएमई आईपीओ का साइज 35.53 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 71 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 12 मई को खुलेगा। यह आईपीओ 14 मई तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 47 रुपये से 50 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
क्या है आईपीओ का लॉट साइज (RFBL Flexi Pack IPO details)
इस आईपीओ का लॉट साइज 3000 शेयरों का कंपनी ने बनाया है। निवेशकों को दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होगी। बता दें, आईपीओ से जुटाए 12.41 करोड़ रुपये का काम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेगी। वहीं, बाकि बचे 17.76 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए प्रयोग किया जाएगा।
कितना चल रहा है जीएमपी (RFBL Flexi Pack IPO GMP Today)
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज संघर्ष कर रहा है। आईपीओ का जीएमपी आज जीरो रुपये है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कोई उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहांं प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।