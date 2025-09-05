शेयर बाजार में आज लिस्ट हुई 3 कंपनियां, तीनों का बुरा हाल, आपका तो नहीं लगा है किसी में पैसा?

IPO News: शेयर बाजारों में आज तीन कंपनियों की लिस्टिंग हुई है। निवेशकों को तीनों कंपनियों ने पहले दिन ही झटका दे दिया है। यह तीनों आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट हुए हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में -

IPO News: शेयर बाजारों में आज तीन कंपनियों की लिस्टिंग हुई है। निवेशकों को तीनों कंपनियों ने पहले दिन ही झटका दे दिया है। यह तीनों आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट हुए हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में -

1- Abril Paper Tech IPO Listing कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में 20 प्रतिशत के डिस्काउंट पर हुई है। यह आईपीओ 48.80 रुपये पर बीएसई एसएमई में लिस्ट हुआ है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 61 रुपये प्रति शेयर था। निवेशकों तो तब और झटका लगा जब इस स्टॉक का भाव करीब 5 प्रतिशत तक लुढ़क गया। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 46.36 रुपये हो गई। हालांकि, इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली हैं।

यह आईपीओ 29 अगस्त को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर 2 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रिटेल निवेशकों के पास था। इस दौरान आईपीओ को 11.20 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, कंपनी के आईपीओ का साइज 13.42 करोड़ रुपये का था।

2- Snehaa Organics IPO listing स्नेहा ऑर्गेनिक आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में इश्यू प्राइस 122 रुपये पर हुई। लेकिन सपाट लिस्टिंग के तुरंत बाद निवेशकों में शेयरों को बेचने की होड़ सी दिखी। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 115.90 रुपये के लेवल पर आ गया। स्नेहा ऑर्गेनिक ने 5 प्रतिशत को लोअर सर्किट तय किया है।

इस एसएमई आईपीओ का साइज 32.68 गुना सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी के आईपीओ को कुल 27.75 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, एनआईआई कैटगरी में कंपनी आईपीओ को 16.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

3- Oval Projects Engineering इस आईपीओ ने भी पहले दिन ही निवेशकों को निराश कर दिया है। कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई के डाटा के अनुसार 83 रुपये पर हुई थी। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयर 86 रुपये तक जरूर पहुंच लेकिन इसके बाद यह स्टॉक बिकवाली का शिकार हो गया। तेज बिकवाली की वजह से Oval Projects Engineering के शेयरों में 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा है।

3 दिन के ओपनिंग के दौरान कंपनी के आईपीओ को 1.61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।