today these 8 intraday stocks have bullish potential experts say buy them आज इन 8 इंट्राडे शेयरों में दिख रहा है तेजी का पोटेंशियल, एक्सपर्ट्स बोले-खरीदो, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today these 8 intraday stocks have bullish potential experts say buy them

आज इन 8 इंट्राडे शेयरों में दिख रहा है तेजी का पोटेंशियल, एक्सपर्ट्स बोले-खरीदो

Intraday Stocks to Buy: शेयर मार्केट के तीन जाने-माने विशेषज्ञों सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी) और शिजू कूथुप्पलक्कल (प्रभुदास लिलाधर) ने आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 8 शेयरों की सिफारिश की है। आइए जानते हैं कि किन शेयरों पर विशेषज्ञों की नजर है और क्यों।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:26 AM
share Share
Follow Us on
आज इन 8 इंट्राडे शेयरों में दिख रहा है तेजी का पोटेंशियल, एक्सपर्ट्स बोले-खरीदो

Intraday Stocks to Buy: शेयर मार्केट के तीन जाने-माने विशेषज्ञों सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी) और शिजू कूथुप्पलक्कल (प्रभुदास लिलाधर) ने आज 13 अगस्त 2025 को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 8 शेयरों की सिफारिश की है। ये सिफारिशें तकनीकी चार्ट, प्राइस एक्शन और बाजार के रुझानों पर आधारित हैं। आइए जानते हैं कि किन शेयरों पर विशेषज्ञों की नजर है और क्यों।

सुमीत बगड़िया के चुनिंदा शेयर

1. कारट्रेड टेक

सलाह: आज कारट्रेड टेक को ₹2,336.8 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका स्टॉप लॉस ₹2,255 और टार्गेट ₹2,500 रखा गया है।

क्यों खरीदें: मंगलवार को इस शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया और पिछले रेजिस्टेंस जोन ₹2,250 को तोड़कर नई ऊंचाई बनाई। यह ब्रेकआउट एक मजबूत तेजी का संकेत देता है, जो जुलाई के कंसॉलिडेशन के बाद आया है। इससे लगता है कि अब यह शेयर और ऊपर जा सकता है।

2. जोटा हेल्थकेयर

सलाह: जोटा हेल्थकेयर को आज ₹1,332.5 पर खरीदने की सलाह है, जिसका स्टॉप लॉस ₹1,280 और टार्गेट ₹1,430 है।

क्यों खरीदें: कल इस शेयर ने छह हफ्तों के साइडवेज मूवमेंट (₹1,200–₹1,250) को तोड़ा और ₹1,348.90 का हाई बनाया। एआई मॉडल भी इसके बुलिश ट्रेंड की पुष्टि करते हैं और इसे ₹1,417.45 तक जाने की उम्मीद है । यह शेयर अहम सपोर्ट लेवल ₹1,224.7 से ऊपर टिका हुआ है, जो तेजी को बरकरार रख सकता है।

गणेश डोंगरे के पसंदीदा शेयर

3. एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMART)

सलाह: डोंगरे DMART को आज ₹4,252 पर खरीदने की सलाह देते हैं, जिसका स्टॉप लॉस ₹4,200 और टार्गेट ₹4,320 रखा गया है।

क्यों खरीदें: यह शेयर हाल ही में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना रहा है और ₹4,200 के सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि मार्जिन प्रेशर के बावजूद स्टोर एक्सपेंशन पर फोकस इसे मजबूती दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियों ने इसे ₹4,950 का लॉन्ग-टर्म टार्गेट दिया है ।

4. टाटा केमिकल्स

सलाह: इस शेयर को आज ₹945 पर खरीदने की सलाह है, जिसका स्टॉप लॉस ₹920 और टार्गेट ₹970 है।

क्यों खरीदें: डोंगरे कहते हैं कि यह शेयर ₹920 के सपोर्ट पर रिवर्सल का संकेत दे रहा है। हालांकि, एआई मॉडल के मुताबिक यह अभी साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है और ₹950.05 के रेजिस्टेंस को तोड़ना जरूरी है। अगर यह सफल होता है, तो यह शेयर जल्द ही ₹970 को छू सकता है।

5. बायोकॉन (BIOCON)

सलाह: बायोकॉन को आज ₹354 पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका स्टॉप लॉस ₹335 और टार्गेट ₹375 है।

क्यों खरीदें: यह शेयर कल ₹340.10–₹357.50 के बीच चला और भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखाई। इंट्राडे पिवोट लेवल के मुताबिक, अगर यह ₹351.7 से ऊपर टिकता है, तो यह ₹369.1 तक जा सकता है । इसका RSI भी तेजी का संकेत दे रहा है।

शिजू कूथुप्पलक्कल के टॉप पिक्स

6. गेब्रियल इंडिया

सलाह: इस शेयर को आज ₹1,065 पर खरीदने की सलाह है, जिसका स्टॉप लॉस ₹1,040 और टार्गेट ₹1,120 है।

क्यों खरीदें: गेब्रियल इंडिया ने हाल में मजबूत रन-अप दिखाया है, और अब कंसोलिडेशन के बाद इसने भारी वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनाई है। कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, कर्ज लगभग नहीं के बराबर है, प्रॉफिट ग्रोथ 39.9% सालाना है और ROCE 27.19% है । RSI इंडिकेटर भी खरीदारी का सिग्नल दे रहा है।

7. ग्रेफाइट इंडिया

सलाह: ग्रेफाइट इंडिया को आज ₹537 पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका स्टॉप लॉस ₹524 और टार्गेट ₹570 है।

क्यों खरीदें: यह शेयर हाल में करेक्शन के बाद ₹522 (100-DMA) के सपोर्ट पर स्थिर हुआ और अब बुलिश कैंडल बना रहा है। पिछले साल इस शेयर ने 187% रिटर्न दिया था, और RSI इंडिकेटर ने फिर से खरीदारी का सिग्नल दिया है । कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है, जिसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा है।

8. लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स

सलाह: इस शेयर को आज ₹67.95 पर खरीदने की सलाह है, जिसका स्टॉप लॉस ₹66 और टार्गेट ₹73 है।

क्यों खरीदें: यह शेयर ₹65.50 के सपोर्ट पर हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है और अब पुलबैक की ओर बढ़ रहा है। कल यह ₹66.46–₹68.60 के बीच चला और ₹67.96 पर बंद हुआ । RSI इंडिकेटर ने ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी की है, जो आगे तेजी की उम्मीद बढ़ाता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Share Market Tips Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।