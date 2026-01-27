Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today silver surged by rs 20000, while gold rose by rs 4000 with prices reaching record highs
Gold Silver Rate Today: चांदी ने लगाई ₹20000 की छलांग, सोना 4000 रुपये चढ़ा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर रेट

Gold Silver Rate Today: चांदी ने लगाई ₹20000 की छलांग, सोना 4000 रुपये चढ़ा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर रेट

संक्षेप:

MCX Gold Silver Rate Today:  एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना लगभग 4,000 रुपये (2.4% से अधिक) बढ़कर 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एमसीएक्स पर मार्च वायदा चांदी 20,000 रुपये (6%) से अधिक की छलांग लगाकर 3,54,780 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

Jan 27, 2026 09:39 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MCX Gold Silver Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार,27 जनवरी की सुबह सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशंका ने भी सोने में तेजी को बढ़ावा दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना लगभग 4,000 रुपये (2.4% से अधिक) बढ़कर 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एमसीएक्स पर मार्च वायदा चांदी 20,000 रुपये (6%) से अधिक की छलांग लगाकर 3,54,780 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत बना हुआ है। यह लगातार सातवें दिन बढ़त के साथ 5,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रहा है। डॉलर के कमजोर होने, भू-राजनीतिक तनाव और सरकारी बांड व मुद्राओं से निवेशकों के पलायन ने इस रैली को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। चांदी की कीमत भी लगभग 7% चढ़ी।

क्या हें कारण

पिछले दो वर्षों में सोना दोगुना से अधिक मूल्यवान हो चुका है। यह बाजार में डर का ऐतिहासिक संकेतक बना हुआ है। इस साल अब तक 17% की बढ़त का एक बड़ा कारण 'डेबेसमेंट ट्रेड' है, जहां निवेशक मुद्राओं और ट्रेजरी बांड से पैसे निकाल रहे हैं। जापानी बॉन्ड बाजार में भारी बिकवाली इसका ताजा उदाहरण है।

ट्रंप प्रशासन के कदमों जैसे ग्रीनलैंड पर दावा, वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और फेड की स्वतंत्रता पर हमले ने भी बाजारों को हिला दिया है। निवेशकों की स्थिति से पता चलता है कि वे सोने में गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं, और विकल्प व्यापारी आगे की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।

आगे क्या देखना है?

निवेशक अब ट्रंप द्वारा फेड के अगले चेयरमैन की नियुक्ति पर नजर रख रहे हैं, जिसका ब्याज दर नीति पर असर पड़ेगा। हालांकि, अगली बैठक में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती रोके जाने की व्यापक उम्मीद है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold silver mcx Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।