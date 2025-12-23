Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today share market will be keeping an eye on these 10 stocks including hcl tech indian hotels and irctc
आज एचसीएल टेक, इंडियन होटल्स, IRCTC समेत इन 10 शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर

संक्षेप:

Dec 23, 2025 08:54 am IST Drigraj Madheshia
एचसीएल टेक, इंडियन होटल्स, IRCTC जैसे कुछ ऐसे शेयरों की सूची है, जो संभावित रूप से निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और आज कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। आइए देखें कि किन वजहों से ये स्टॉक्स आज खबरों में हें, जिन पर आज निवेशकों की नजर रहेगी....

आज फोकस में रहने वाले स्टॉक्स

एचसीएल टेक

एचसीएल टेक ने घोषणा की है कि उसका सॉफ्टवेयर डिवीजन, एचसीएल सॉफ्टवेयर, अपनी जेनरेटिव एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बेल्जियम स्थित स्टार्टअप वॉबी का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। यह स्टार्टअप एआई-संचालित डेटा विश्लेषक एजेंट विकसित करता है जो उद्यमों को डेटा वेयरहाउस से तेजी से जानकारी निकालने में मदद करेगा।

इंडियन होटल्स

इंडियन होटल्स कंपनी ने सोमवार को काहिरा में एक ताज होटल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यह ब्रांड पहली बार मिस्र में पहुंचा है।

आईआरसीटीसी

आईआरसीटीसी को 25 फरवरी, 2026 से डेरिवेटिव्स खंड से हटा दिया जाएगा। हालांकि, दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 की समाप्ति वाले सभी बकाया अनुबंध अपनी समाप्ति तक खरीदे-बेचे जा सकेंगे।

वेलस्पन कॉर्प

वेलस्पन कॉर्प ने घोषणा की है कि उसने लगभग 109 करोड़ रुपये मूल्य के एक ब्लॉक डील के जरिए अपनी सहायक कंपनी वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस में अतिरिक्त 4.11% हिस्सेदारी की खरीद पूरी कर ली है, जिससे उसकी कुल हिस्सेदारी 55.17% हो गई है।

लेंसकार्ट

लेंसकार्ट की सहायक कंपनी, लेंसकार्ट सिंगापुर ने मौजूदा निवेशक मैट ऑप्टिकल से मार्को ऑप्टिकल (थाईलैंड) कंपनी की 2.5 लाख साधारण शेयरों, जो कुल जारी शेयर पूंजी का 50% है, के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

अंबुजा सीमेंट्स

अंबुजा सीमेंट्स ने एकीकृत 'वन सीमेंट प्लेटफॉर्म' बनाने के लिए एसीसी और ओरिएंट सीमेंट का अंबुजा में विलय करने की दो अलग-अलग योजनाओं को अपनी बोर्ड से मंजूरी दिला ली है।

बर्जर पेंट्स

बर्जर पेंट्स के प्रमोटर समूह की मुख्य इकाई यूके पेंट्स (इंडिया) ने आंतरिक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में कंपनी में 14.48% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना की घोषणा की है।

जीपीटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स

जीपीटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स जोधपुर में चार-लेन की एक उन्नत सड़क बनाने के एनएचएई के 670 करोड़ रुपये के ठेके के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली (एल-1) कंपनी के रूप में उभरी है।

सांघवी मूवर्स

सांघवी मूवर्स की सहायक कंपनी, संग्रीन फ्यूचर रिन्यूएबल्स ने प्रमुख स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनियों से कुल 428.72 करोड़ रुपये के बड़े कार्य आदेश हासिल किए हैं।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सोमवार को घोषणा की कि उसने नए होम लोन पर ब्याज दरें घटाकर 7.15% कर दी हैं। संशोधित दरें नए होम लोन स्वीकृतियों पर लागू होंगी और 22 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

