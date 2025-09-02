today s trending stock mega show of microcap company jump of 20 percent hit upper circuit आज का ट्रेंडिंग शेयर: माइक्रोकैप कंपनी का मेगा शो, 20% की उछाल, Business Hindi News - Hindustan
Trending Stock: आज बाजार में एक माइक्रोकैप कंपनी का शेयर तेजी से चर्चा में है। शारिका एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज 20% की बढ़त देखने को मिली और यह ₹14.89 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। शारिका एंटरप्राइजेज के शेयरों में यह तेजी कंपनी को जेएसडब्ल्यू स्टील से मिले एक बड़े ऑर्डर के कारण आई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:48 PM
आज बाजार में एक माइक्रोकैप कंपनी का शेयर तेजी से चर्चा में है। शारिका एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज 20% की बढ़त देखने को मिली और यह बीएसई पर ₹14.89 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। दोपहर पौने 2 बजे तक, शारिका एंटरप्राइजेज का शेयर 19.98% की बंपर उछाल के साथ ₹14.89 पर कारोबार कर रहा था।

वहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर भी 0.55% की बढ़त के साथ ₹1,040.1 पर पहुंच गए। इसी दौरान, बीएसई सेंसेक्स 0.25% की वृद्धि के साथ 80,568.91 अंकों पर था।

कंपनी का मार्केट कैप और शेयर का प्रदर्शन

कंपनी का मार्केट कैप ₹64.47 करोड़ रहा। शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹24.5 प्रति शेयर और 52-सप्ताह का निम्नतम स्तर ₹12.05 रहा। पिछले एक साल में, शारिका एंटरप्राइजेज के शेयरों में 46.8% की गिरावट आई है, जबकि सेंसेक्स में केवल 2.6% की कमी देखी गई है।

शेयरों में तेजी का कारण

शारिका एंटरप्राइजेज के शेयरों में यह तेजी कंपनी को जेएसडब्ल्यू स्टील से मिले एक बड़े ऑर्डर के कारण आई है। इस डील के तहत, कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, दोलवी में 220 केवी एचटी और 33 केवी केबल्स और सहायक उपकरणों की आपूर्ति और सेवा प्रदान करेगी। यह खरीद आदेश ₹19,13,69,661 मूल्य का है और इसे छह महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।

कंपनी की फाइलिंग में कहा गया, "कंपनी को जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड से 220 केवी एचटी केबलों की आपूर्ति और सेवाओं तथा 33 केवी केबल और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक खरीद आदेश प्राप्त हुआ है, जो जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, दोलवी में उपयोग के लिए है, इसका मूल्य ₹19,13,69,661/- है"।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

